Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамады ответила на намерение Собчак идти в президенты
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
«Ему не понравилось»: Собчак о реакции Путина на ее выдвижение
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
СМИ: охранник больницы рассказал подробности смерти Марьянова
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
СМИ: Порошенко ответил на захват вертолетной площадки радикалами
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
14:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Боброве активисты обустроили зону отдыха у горнолыжного спуска

ТОС «Бобров-Олимп» выиграл грант 298 тыс. рублей.

Активисты ТОС «Бобров-Олимп» обустроили зону отдыха недалеко от Боброва в районе Полевых переулков. Площадка стала дополнением зоны горнолыжного спуска, который активисты оборудовали зимой. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал председатель ТОСа Алексей Царев в среду, 18 октября.

На площадке установили беседки, детский спортивный комплекс с качелями. У старта горнолыжного спуска сделали домик для переодевания и обогрева катающихся. Спуск готовят к эксплуатации зимой. Активисты подготовили столбы для аварийного ограждения, приобрели профессиональный резак для прокладки классической лыжни. Также проведут наладку силовой станции подъема.

— Мы сделали смотровую площадку. Она получилась большой. С нее можно полюбоваться природой. Во время массовых мероприятий площадку можно использовать как сцену. Органы местного самоуправления помогают техникой и участвуют в строительных работах, — рассказал Алексей Царев.

За счет личных средств активисты оборудуют тир для стрельбы из пневматического оружия, арбалета, лука и метания ножей. Общественники планируют посадить кленовую аллею, установить входную группу и сделать мост через ручей.

На работы активисты получили грант 298 тыс. рублей. ТОС «Бобров-Олимп» создали в 2015 году. В него входят 25 человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вице-премьер Дмитрий Рогозин в Воронеже заявил о сокращении доли гособоронзаказа
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента в 2018 году
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Глава «Роснефти» прокомментировал слухи о «смерти» нефти
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь