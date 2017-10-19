В Боброве активисты обустроили зону отдыха у горнолыжного спуска

Активисты ТОС «Бобров-Олимп» обустроили зону отдыха недалеко от Боброва в районе Полевых переулков. Площадка стала дополнением зоны горнолыжного спуска, который активисты оборудовали зимой. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказал председатель ТОСа Алексей Царев в среду, 18 октября.

На площадке установили беседки, детский спортивный комплекс с качелями. У старта горнолыжного спуска сделали домик для переодевания и обогрева катающихся. Спуск готовят к эксплуатации зимой. Активисты подготовили столбы для аварийного ограждения, приобрели профессиональный резак для прокладки классической лыжни. Также проведут наладку силовой станции подъема.

— Мы сделали смотровую площадку. Она получилась большой. С нее можно полюбоваться природой. Во время массовых мероприятий площадку можно использовать как сцену. Органы местного самоуправления помогают техникой и участвуют в строительных работах, — рассказал Алексей Царев.

За счет личных средств активисты оборудуют тир для стрельбы из пневматического оружия, арбалета, лука и метания ножей. Общественники планируют посадить кленовую аллею, установить входную группу и сделать мост через ручей.