Белорус не смог попасть в Украину из-за детских рисунков в паспорте

Инцидент произошел 18 октября в пункте пропуска «Новая Рудня». Выезжая в Украину, 36-летний мужчина предъявил пограничникам паспорт, одна из страниц которого была полностью разукрашена детскими рисунками. На ней «красовались» дом, кораблик и человечек. Мужчина признался, что ранее уже получал предупреждение о необходимости замены паспорта, однако проигнорировал его.