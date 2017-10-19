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13:30 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус не смог попасть в Украину из-за детских рисунков в паспорте

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Калинковичей не смог попасть в Украину из-за детских рисунков в паспорте. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 18 октября в пункте пропуска «Новая Рудня». Выезжая в Украину, 36-летний мужчина предъявил пограничникам паспорт, одна из страниц которого была полностью разукрашена детскими рисунками. На ней «красовались» дом, кораблик и человечек. Мужчина признался, что ранее уже получал предупреждение о необходимости замены паспорта, однако проигнорировал его.

В соответствии с законодательством паспорт был изъят, через границу жителя Калинковичей не пропустили.

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