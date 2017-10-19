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13:28 (мск), источник: БЕЛТА

Похолодание прогнозируется в Беларуси в выходные

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похолодание ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Источник: БЕЛТА

«На этой неделе октябрь подарил теплую и в основном без осадков погоду. Температурный фон соответствовал середине сентября. Особенно тепло было в южных районах, где в дневные часы воздух прогревался до плюс 20−22 градусов. Но тепло надолго не задержится: уже в предстоящие сутки станет заметно прохладнее, на северо-востоке страны в ночные часы температура понизится до нуля», — сказали в Гидромете.

В пятницу, 20 октября, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем — 7−12 градусов тепла. По юго-западу будет теплее: ночью — 7−9 градусов выше нуля, во второй половине дня температура повысится до плюс 13−15.

«В выходные ожидается дальнейшее понижение температурного режима. В северо-восточных районах температура воздуха опустится ниже нуля. Но такая погода вполне соответствует календарю», — отметили в Гидромете. В субботу и воскресенье погоду будет в основном определять периферия холодного антициклона, путь которого пройдет со Скандинавии на центральные районы России. В западных районах Беларуси скажется влияние фронтального раздела.

В субботу, 21 октября, ночью в некоторых районах Брестской и Гродненской областей, днем преимущественно по юго-западу пройдут кратковременные дожди, на остальной территории будет в основном без осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем — 4−10 градусов тепла. По юго-западу будет теплее: ночью — 5−9 градусов выше нуля, днем — плюс 11−13.

Ночью в воскресенье в некоторых районах по юго-западу, днем местами по Брестской и Гродненской областям ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем — 4−10 градусов тепла. В юго-западных районах ночная температура будет 4−7 градусов выше нуля, дневной максимум — плюс 11−13.

В понедельник, 23 октября, под влиянием фронтальной системы, смещающейся с территории Польши, преимущественно по юго-западу пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов выше нуля, по северо-востоку при прояснениях понизится до нуля — минус 4. Днем — 3−9 градусов тепла, в юго-западных районах — до плюс 12.

Во вторник, 24 октября, фронтальные разделы обусловят на большей части территории Беларуси дожди, по северо-востоку возможен мокрый снег, слабый гололед. В некоторых районах ожидается туман. Температура воздуха в течение суток составит плюс 2−8 градусов. Ночью по северо-востоку будет около нуля, днем в юго-западных районах — плюс 9−11.

Ночью в среду местами, днем на большей части территории ожидаются дожди. Ночью по северо-востоку возможен мокрый снег, слабый гололед. Температура воздуха ночная — 2−8 градусов выше нуля, при прояснениях — около нуля. Днем — 3−9 градусов тепла, по юго-западу — плюс 10−13.

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