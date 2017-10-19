Две бывшие жены Сабита Абдыкалыкова встретились на свадьбе Торегали Тореали
Отечественная певица Алтынай Жорабаева, несмотря на развод, старается не отчаиваться и жить прежней жизнью, передает NUR.KZ.
Отечественная певица Алтынай Жорабаева, несмотря на развод, старается не отчаиваться и жить прежней жизнью, передает NUR.KZ.
Артистка на днях специально прилетела из Астаны в Алматы на свадьбу Торегали Тореали, где появилась в гордом одиночестве.
Также на мероприятии была первая жена Сабита Абдыкалыкова, Айгуль Иманбаева, которая также прибыла из Астаны.
Она, в отличие от Алтынай, пришла вовремя и пребывала в прекрасном настроении.
Стоит отметить, что артисток не смущает тот факт, что они
Они стараются общаться друг с другом как ни в чем ни бывало, несмотря на косые взгляды окружающих.
Напомним, что Айгуль Иманбаева и Сабит Абдыкалыков были женаты, после чего Сабит повстречал Алтынай Жорабаеву.
После развода Иманбаева сумела простить мужа и пожелала ему счастья с другой, однако с Алтынай Абдыкалыков недавно тоже развелся.