Две бывшие жены Сабита Абдыкалыкова встретились на свадьбе Торегали Тореали

Артистка на днях специально прилетела из Астаны в Алматы на свадьбу Торегали Тореали, где появилась в гордом одиночестве.

Также на мероприятии была первая жена Сабита Абдыкалыкова, Айгуль Иманбаева, которая также прибыла из Астаны.

Она, в отличие от Алтынай, пришла вовремя и пребывала в прекрасном настроении.

Стоит отметить, что артисток не смущает тот факт, что они когда-то были замужем за одним и тем же мужчиной.

Они стараются общаться друг с другом как ни в чем ни бывало, несмотря на косые взгляды окружающих.

Напомним, что Айгуль Иманбаева и Сабит Абдыкалыков были женаты, после чего Сабит повстречал Алтынай Жорабаеву.