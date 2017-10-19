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13:33 (мск), источник: Nur.kz

Две бывшие жены Сабита Абдыкалыкова встретились на свадьбе Торегали Тореали

Отечественная певица Алтынай Жорабаева, несмотря на развод, старается не отчаиваться и жить прежней жизнью, передает NUR.KZ.

Артистка на днях специально прилетела из Астаны в Алматы на свадьбу Торегали Тореали, где появилась в гордом одиночестве.

Также на мероприятии была первая жена Сабита Абдыкалыкова, Айгуль Иманбаева, которая также прибыла из Астаны.

Она, в отличие от Алтынай, пришла вовремя и пребывала в прекрасном настроении.

Стоит отметить, что артисток не смущает тот факт, что они когда-то были замужем за одним и тем же мужчиной.

Они стараются общаться друг с другом как ни в чем ни бывало, несмотря на косые взгляды окружающих.

Напомним, что Айгуль Иманбаева и Сабит Абдыкалыков были женаты, после чего Сабит повстречал Алтынай Жорабаеву.

После развода Иманбаева сумела простить мужа и пожелала ему счастья с другой, однако с Алтынай Абдыкалыков недавно тоже развелся.

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