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14:08 (мск), источник: РИА Новости

Ученые объяснили, почему дельфины не догонят людей в развитии

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Группа британских учёных выявила «поразительное сходство» в социально-культурном поведении дельфинов и людей, назвав при этом причину, по которой морские млекопитающие все-таки не смогут достичь успехов, сходных с человеческими. Результаты их исследований опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Киты и дельфины, как и люди, объединяются в общества, взаимодействуют с другими видами, общаются друг с другом (у них даже есть свои диалекты), передают свои навыки другим поколениям. В результате изучения 90 видов китообразных ученые смогли выяснить, что мозг у этих животных мог эволюционировать так же, как у приматов и людей, в соответствии с так называемой «гипотезой социального мозга».

В соответствии с ней, в процессе эволюции мозг человека увеличивался, чтобы люди могли организовываться в большие и сложные социальные группы.

Наша способность социально взаимодействовать и развивать отношения позволила нам колонизировать практически все экосистемы и всю окружающую среду на планете. Мы знаем, что киты и дельфины, как и мы, обладают большим и анатомически сложным мозгом, что позволило им создать аналогичную морскую культуру, — отмечает доктор Сюзанна Шульц, эволюционный биолог из Школы исследований Земли и окружающей среды Университета Манчестера.

По ее словам, между эволюцией мозга, социальными структурами и поведенческим многообразием китообразных и людей можно увидеть «уникальные параллели».

«К сожалению, они не смогут скопировать наши огромные мегаполисы и технологии, потому что у них не развились противопоставленные большие пальцы рук», — добавила она.

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