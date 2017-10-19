Прививку от гриппа смогут бесплатно сделать ростовчане 20 октября

Согласно информации из официальных источников, мобильный прививочный пункт будет работать перед гипермаркетом на бульваре Комарова с 12.00 до 16.00.

Желающим пройти вакцинацию нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

В городском управления здравоохранения отмечают, что мобильные прививочные пункты пользуются популярностью у ростовчан. На данный момент в них привито от гриппа уже свыше 2000 человек.