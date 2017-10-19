Прививку от гриппа смогут бесплатно сделать ростовчане 20 октября
Прививку от гриппа смогут бесплатно сделать жители донской столицы 20 октября.
Прививку от гриппа смогут бесплатно сделать жители донской столицы 20 октября.
Согласно информации из официальных источников, мобильный прививочный пункт будет работать перед гипермаркетом на бульваре Комарова с 12.00 до 16.00.
Желающим пройти вакцинацию нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.
В городском управления здравоохранения отмечают, что мобильные прививочные пункты пользуются популярностью у ростовчан. На данный момент в них привито от гриппа уже свыше 2000 человек.
Еще более 350 тыс. ростовчан прошли вакцинацию в поликлиниках донской столицы.