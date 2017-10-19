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15:02 (мск), источник: Sputnik.md

Гражданина Молдовы задержали на границе с Украиной

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали на границе гражданина Молдовы, который находился в розыске Интерпола. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.md

«В пункте пропуска “Кучурган” пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали гражданина Молдовы, который находился в международном розыске. При проверке его документов сработала база данных Интерпола. Выяснилось, что он разыскивается правоохранительными органами Испании», — говорится в сообщении.

Пограничники передали задержанного представителям Национальной полиции Украины.

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