Гражданина Молдовы задержали на границе с Украиной
КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали на границе гражданина Молдовы, который находился в розыске Интерпола. Об этом в четверг сообщили в
КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали на границе гражданина Молдовы, который находился в розыске Интерпола. Об этом в четверг сообщили в
«В пункте пропуска “Кучурган” пограничники
Пограничники передали задержанного представителям Национальной полиции Украины.