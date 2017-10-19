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17:18 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму рассказали, как формируется цена на отдых

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Осенью отдых в Крыму стоит в четыре раза дешевле, чем в летний период, однако к новому году цены снова начнут расти. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас цена на отдых ползет вниз. Буквально вчера я разговаривал с крупными отельерами — они уже начинают делать скидки на отдых в четыре раза по сравнению с летним периодом. Все это будет продолжаться до новогодних праздников», — уточнил он.

Алексей Черняк поясняет, что завышенные цены на зимний отдых связаны с просчетами финансовых рисков отельерами.

«Любой год начинается с того, что отельеры подсчитывают стоимость путевки, вкладывая в себестоимость все затраты, которые они производят: инфляции, риски — все, что может произойти, и начинают торговать с максимума. Поэтому в следующем году самая большая цена по бронированию — в зимний период», — пояснил он.

Черняк также сообщил, что в этом году на новогодние праздники люди будут отдыхать больше недели, и многие поедут на это время именно в Крым.

«Для Крыма это хорошо, потому что будет очередной всплеск отдыхающих. Эти все туристы у нас пойдут в подсчет следующего года, но бронирование идет уже сейчас», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Крым с начала года посетили порядка 4,5 млн туристов. Большинство (43,1%) предпочло отдохнуть на ЮБК. В то же время западное побережье выбрали 22,9% гостей полуострова, восточное — 20,2%. Средняя загрузка работающих здравниц и гостиниц составила 45,4%.

А на этой неделе международная консалтинговая компания, занимающаяся гостиничным рынком, опубликовала данные, по которым заполняемость крымских гостиниц превышает показатели Сочи. В Ростуризме отметили, что рост туристической привлекательности Крыма в «бархатный сезон» связан со снижением стоимости перелетов и цен на размещение в крымских отелях и здравницах.

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