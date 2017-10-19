В двух феодосийских парках установят новые площадки для детей
Установка площадок уже началась и завершится до конца октября 2017 года.
Установка площадок уже началась и завершится до конца октября 2017 года.
На территории феодосийских парков появятся новые детские площадки, передает Крыминформ, ссылаясь на руководителя местного отдела горхозяйства и природопользования Сергея Буркальцева.
«Новые детские игровые комплексы будут установлены на территории феодосийского Морсада и парка 40-летия Победы. Эти площадки город получил в рамках республиканской программы благоустройства общественных территорий», — сообщил Буркальцев.
Он также уточнил, что стоимость установки площадок составляет 2,6 млн руб.
Согласно информации Буркальцева, установка игровых площадок уже началась и должна быть завершена до конца октября текущего года.