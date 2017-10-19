В двух феодосийских парках установят новые площадки для детей

На территории феодосийских парков появятся новые детские площадки, передает Крыминформ, ссылаясь на руководителя местного отдела горхозяйства и природопользования Сергея Буркальцева.

«Новые детские игровые комплексы будут установлены на территории феодосийского Морсада и парка 40-летия Победы. Эти площадки город получил в рамках республиканской программы благоустройства общественных территорий», — сообщил Буркальцев.

Он также уточнил, что стоимость установки площадок составляет 2,6 млн руб.