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14:16 (мск), источник: АиФ Крым

В двух феодосийских парках установят новые площадки для детей

Установка площадок уже началась и завершится до конца октября 2017 года.

На территории феодосийских парков появятся новые детские площадки, передает Крыминформ, ссылаясь на руководителя местного отдела горхозяйства и природопользования Сергея Буркальцева.

«Новые детские игровые комплексы будут установлены на территории феодосийского Морсада и парка 40-летия Победы. Эти площадки город получил в рамках республиканской программы благоустройства общественных территорий», — сообщил Буркальцев.

Он также уточнил, что стоимость установки площадок составляет 2,6 млн руб.

Согласно информации Буркальцева, установка игровых площадок уже началась и должна быть завершена до конца октября текущего года.

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