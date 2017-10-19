Олег Газманов навестил в Перми дерево, которое посадил два года назад
Певец поделился фотографиями с прогулки по Перми.
Певец поделился фотографиями с прогулки по Перми.
Российский певец Олег Газманов прогулялся по Перми перед своим концертом. Фотоотчёт он выложил в instagram.
«Главное перед концертом поймать удачу за хвост!», — написал певец и выложил фото скульптуры Коровы, которая стоит на одной из улиц Перми.
После этого Олег Газманов навестил дерево, которое посадил на Соборной площади в Перми 9 мая 2015 года.
«Приятно снова встретиться. Растёт дерево Победы, посаженное мною в Перми!», — подписал певец фото, на котором он держится за ветку подросшего клёна с
Подписчики сразу отреагировали: «Золотое дерево Олега Газманова», «Спасибо за дерево в нашем городе».
Навестив дерево, Олег Газманов решил сходить в художественную галерею, которая также находится на Соборной площади.
«Музей совершенно потрясающий. Не ожидал, что я такое увижу! Уникальные резные скульптуры, старинные иконы и великолепные картины Великих русских художников», — поделился впечатлениями артист.
Напомним, по дороге в Пермь, Олег Газманов попал в аварию: автомобиль, на котором он ехал, влетел в яму и пробил два колеса.