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14:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

Олег Газманов навестил в Перми дерево, которое посадил два года назад

Певец поделился фотографиями с прогулки по Перми.

Российский певец Олег Газманов прогулялся по Перми перед своим концертом. Фотоотчёт он выложил в instagram.

«Главное перед концертом поймать удачу за хвост!», — написал певец и выложил фото скульптуры Коровы, которая стоит на одной из улиц Перми.

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После этого Олег Газманов навестил дерево, которое посадил на Соборной площади в Перми 9 мая 2015 года.

«Приятно снова встретиться. Растёт дерево Победы, посаженное мною в Перми!», — подписал певец фото, на котором он держится за ветку подросшего клёна с ярко-жёлтой листвой.

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Подписчики сразу отреагировали: «Золотое дерево Олега Газманова», «Спасибо за дерево в нашем городе».

Навестив дерево, Олег Газманов решил сходить в художественную галерею, которая также находится на Соборной площади.

«Музей совершенно потрясающий. Не ожидал, что я такое увижу! Уникальные резные скульптуры, старинные иконы и великолепные картины Великих русских художников», — поделился впечатлениями артист.

Напомним, по дороге в Пермь, Олег Газманов попал в аварию: автомобиль, на котором он ехал, влетел в яму и пробил два колеса.

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