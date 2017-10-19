Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамады ответила на намерение Собчак идти в президенты
Путин предложил россиянам платить за медицину
Эксперт: как участие Ксении Собчак повлияет на выборы-2018
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
СМИ: охранник больницы рассказал подробности смерти Марьянова
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
СМИ: Порошенко ответил на захват вертолетной площадки радикалами
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
14:26 (мск), источник: РИА Крым

Лукашев рассказал, как Центральный рынок Симферополя избавят от пробок

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Возле Центрального рынка Симферополя планируется реорганизовать движение, чтобы избавиться от пробок. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации крымской столицы Игорь Лукашев.

Источник: РИА "Новости"

«В Симферополе большое количество рынков, люди привозят на продажу товар со всего Крыма. Также на своих авто к торговым площадям подъезжают и покупатели, а парковок не хватает и возникают пробки. На Центральном рынке затор возникает из-за очереди на стоянку, которая доходит до кольца. Мы планируем сделать въезд на стоянку с улиц Севастопольская и Субхи, а выезды оставить как есть. Это пример реорганизации движения», — рассказал Игорь Лукашев.

По его словам, есть несколько причин, из-за которых Симферополь часто стоит в пробках.

«Количество автомобилей в столице возросло втрое и продолжает расти. Крымчане из Краснодара и Ростовской области вывезли почти все машины, которые можно было. Кроме того, в Симферополь многие приезжают на работу, при этом живут граждане за пределами города», — пояснил Игорь Лукашев.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на нескольких улицах Симферополя для борьбы с пробками было принято решение запретить парковку на ряде улиц с односторонним движением. Кроме того, в столице Республики организуют новые маршруты движения общественного транспорта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ефим Фикс стал вице-спикером крымского парламента
В ЛГБТ-движении рассказали, зачем Крыму гей-парады
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента в 2018 году
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Глава «Роснефти» прокомментировал слухи о «смерти» нефти
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Мадрид намерен запустить процедуру лишения Каталонии автономии
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь