Лукашев рассказал, как Центральный рынок Симферополя избавят от пробок

Источник: РИА "Новости"

«В Симферополе большое количество рынков, люди привозят на продажу товар со всего Крыма. Также на своих авто к торговым площадям подъезжают и покупатели, а парковок не хватает и возникают пробки. На Центральном рынке затор возникает из-за очереди на стоянку, которая доходит до кольца. Мы планируем сделать въезд на стоянку с улиц Севастопольская и Субхи, а выезды оставить как есть. Это пример реорганизации движения», — рассказал Игорь Лукашев.

По его словам, есть несколько причин, из-за которых Симферополь часто стоит в пробках.

«Количество автомобилей в столице возросло втрое и продолжает расти. Крымчане из Краснодара и Ростовской области вывезли почти все машины, которые можно было. Кроме того, в Симферополь многие приезжают на работу, при этом живут граждане за пределами города», — пояснил Игорь Лукашев.