Монумент Александру III готовят к открытию в Ливадийском парке в Крыму

Источник: РИА Новости

«Монумент сидящего императора Александра III, опирающегося на меч, был подарен музею Союзом художников России. Автор композиции — скульптор, глава Союза художников России Андрей Ковальчук. Он также был здесь в момент установки монумента, сейчас идет благоустройство территории парка рядом с композицией», — рассказала Декушева.

Ливадийский дворец был построен по проекту архитектора Краснова в царствование сына императора Александра III — Николая II. Летней резиденцией императора Александра III был Массандровский дворец. Однако скульптурную композицию было решено установить именно в парке Ливадийского дворца, примерно на том месте, где ранее располагался Малый дворец, в котором любил отдыхать император со своей семьей. Малый дворец не сохранился — он был разрушен во время войны.