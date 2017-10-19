Монумент Александру III готовят к открытию в Ливадийском парке в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Памятник
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Памятник
«Монумент сидящего императора Александра III, опирающегося на меч, был подарен музею Союзом художников России. Автор композиции — скульптор, глава Союза художников России Андрей Ковальчук. Он также был здесь в момент установки монумента, сейчас идет благоустройство территории парка рядом с композицией», — рассказала Декушева.
Ливадийский дворец был построен по проекту архитектора Краснова в царствование сына императора Александра III — Николая II. Летней резиденцией императора Александра III был Массандровский дворец. Однако скульптурную композицию было решено установить именно в парке Ливадийского дворца, примерно на том месте, где ранее располагался Малый дворец, в котором любил отдыхать император со своей семьей. Малый дворец не сохранился — он был разрушен во время войны.
«Кроме того, рядом находится Крестовозвоздвиженская церковь — именно в ней отпевали императора Александра, когда он скончался в 1894 году. Место, где сейчас уже стоит монумент, было запущенным. Сейчас скульптурная композиция несомненно станет украшением парка, открытие намечено на начало ноября», — добавила собеседница агентства.