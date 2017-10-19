Красноярцев позвали на осенний продовольственный базар
Он пройдет в эту субботу на Театральной площади краевого центра.
Он пройдет в эту субботу на Театральной площади краевого центра.
21 октября на красноярской Театральной площади пройдет традиционный осенний базар «Продовольственное кольцо», сообщили в
На субботнем базаре «Продовольственное кольцо» традиционно представят продукцию Емельяновского, Балахтинского, Берёзовского, Иланского, Канского, Казачинского, Ирбейского, Назаровского, Ужурского, Сухобузимского, Шарыповского районов и городов Бородино, Железногорск, Дивногорск. Также участие в выставке примут представители республики Хакасия и Алтайского края.
Участниками мероприятия станут около 110 компаний и организаций, среди них: предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, общественного питания, фермеры, садоводы, владельцы личных подсобных хозяйств города и края.
На ярмарке также представят широкий ассортимент продуктов питания от сортов хлебобулочной, молочной продукции до мясных деликатесов, колбас, кондитерских изделий, дикоросов, северной и морской рыбы. Предприятия общественного питания предложат красноярцам выпечку, горячий чай и блюда национальной кухни. Народные умельцы и творческие союзы представят керамические, деревянные и вязаные изделия, а также картины и украшения.
Еще одна ярмарка «Продовольственный базар» в Красноярске пройдет 27 октября в сквере имени А. С. Пушкина (пр.
В период проведения ярмарочных мероприятий особое внимание уделят наличию у продавцов сертификатов качества на продукцию, отметили в мэрии.
Всего с начала 2017 года в Красноярске проведено 1 198 ярмарочных мероприятий. Ярмарочные мероприятия, включая расширенные продажи продовольственной продукции, посетило более 992,7 тысяч человек, ярмарки и базары — 185,14 тысяч человек. Товарооборот от реализации продовольственной продукции составил 619,67 млн рублей.