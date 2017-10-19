Красноярцев позвали на осенний продовольственный базар

21 октября на красноярской Театральной площади пройдет традиционный осенний базар «Продовольственное кольцо», сообщили в пресс-службе городской администрации. Красноярцы смогут приобрести продукцию местных товаропроизводителей с 10:00 до 16:00.

На субботнем базаре «Продовольственное кольцо» традиционно представят продукцию Емельяновского, Балахтинского, Берёзовского, Иланского, Канского, Казачинского, Ирбейского, Назаровского, Ужурского, Сухобузимского, Шарыповского районов и городов Бородино, Железногорск, Дивногорск. Также участие в выставке примут представители республики Хакасия и Алтайского края.

Участниками мероприятия станут около 110 компаний и организаций, среди них: предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, общественного питания, фермеры, садоводы, владельцы личных подсобных хозяйств города и края. Пчеловоды-пасечники районов Красноярского и Алтайского краев предложат посетителям базара мед и медовую продукцию.

На ярмарке также представят широкий ассортимент продуктов питания от сортов хлебобулочной, молочной продукции до мясных деликатесов, колбас, кондитерских изделий, дикоросов, северной и морской рыбы. Предприятия общественного питания предложат красноярцам выпечку, горячий чай и блюда национальной кухни. Народные умельцы и творческие союзы представят керамические, деревянные и вязаные изделия, а также картины и украшения.

Еще одна ярмарка «Продовольственный базар» в Красноярске пройдет 27 октября в сквере имени А. С. Пушкина (пр. Мира-ул. Кирова), а 28 октября состоится ярмарка в Кировском районе «Урожай-2017» (пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 120).

В период проведения ярмарочных мероприятий особое внимание уделят наличию у продавцов сертификатов качества на продукцию, отметили в мэрии.