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15:07 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Детскую площадку нового поколения открыли в Екатеринбурге

Детский мир во дворе дома. В Екатеринбурге сделали площадку нового поколения. Горки, песочницы и спортивный корт построили в рамках федеральной программы.

Источник: Вести - Екатеринбург

Легко перепрыгивая через препятствия на скейтборде, четвероклассник Даниил осваивает новую площадку и отрабатывает новые трюки. Упасть не боится — специальное резиновое покрытие обеспечит мягкую посадку. А еще пару месяцев назад в этом дворе Екатеринбурга были заржавевшие горки и качели.

Жители трех пятиэтажек собрались вместе и разработали проект общего двора. «Очень много писали, очень много просили, очень много ходили. В результате после 11 лет мы попали вот в эту программу», — рассказала жительница Екатеринбурга Елена Нестерова. Двор построили в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда».

Теперь здесь песочницы и горки для самых маленьких, для подростков — турники, тренажеры и площадки для волейбола и баскетбола. Финансируется стройка из бюджетов разных уровней, но львиная доля средств приходит из федеральной казны.

Свердловская область в этом году получила 300 миллионов рублей.

«Уже сданы, подчеркиваю, сданы объекты по области на девяти дворовых площадках, но основные работы будут завершены к ноябрьским праздникам, чтобы во время школьных каникул дети могли здесь отдыхать», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Программа рассчитана до 2022 года. И попасть в нее смогут все желающие. Заявки рассмотрят в администрациях муниципалитетов. «В первую очередь мы принимаем заявки от тех, где не обеспечен минимальный перечень, установленный постановлением правительства № 169. В минимальном перечне: асфальтирование, освещение, наличие скамеек, урн. Где нет такого перечня, это, конечно, в приоритете», — пояснил заместитель главы администрации Екатеринбурга Владимир Гейко.

Вложиться в возведение дворов пришлось и самим жильцам, на улице Агрономической решили заплатить 11 процентов от стоимости работ. Но главная работа впереди — сохранить площадку в таком виде как можно дольше.

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