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14:31 (мск), источник: dostup1.ru

С начала года южноуральцы потратили 1 млрд на штрафы ГИБДД

За 9 месяцев на дорогах поймали 16 тыс. нетрезвых водителей.

Источник: РИА "Новости"

За 9 месяцев 2017 года в бюджет Челябинской области поступило более 1 млрд рублей штрафов ГИБДД, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на начальника областной Госавтоинспекции Андрея Мурыгина.

Количество ДТП за это время увеличилось на 6%, при этом смертность в авариях сократилась на 8%. Южноуральцы обычно погибают при лобовых столкновениях и наездах на пешеходов. Главными факторами автомобильных аварий в ГИБДД считают низкое правосознание граждан и игнорирование правил безопасности дорожного движения.

В 2017 году было выявлено 16 тыс. нетрезвых водителей, а количество погибших в «пьяных» ДТП сократилось почти на треть. Хорошо зарекомендовала себя система видеофиксации нарушений, благодаря которой аварийность на дорогах снизилась на 51%.

В 54% аварий сотрудники Госавтоинспекции выявили плохие дорожные условия. Многие пешеходные переходы не освещаются, а на части дорог отсутствует разметка. Она полностью нанесена только на федеральных трассах. В муниципалитетах разметка присутствует на 61% дорог.

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