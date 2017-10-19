С начала года южноуральцы потратили 1 млрд на штрафы ГИБДД
За 9 месяцев на дорогах поймали 16 тыс. нетрезвых водителей.
За 9 месяцев на дорогах поймали 16 тыс. нетрезвых водителей.
За 9 месяцев 2017 года в бюджет Челябинской области поступило более 1 млрд рублей штрафов ГИБДД, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на начальника областной Госавтоинспекции Андрея Мурыгина.
Количество ДТП за это время увеличилось на 6%, при этом смертность в авариях сократилась на 8%. Южноуральцы обычно погибают при лобовых столкновениях и наездах на пешеходов. Главными факторами автомобильных аварий в ГИБДД считают низкое правосознание граждан и игнорирование правил безопасности дорожного движения.
В 2017 году было выявлено 16 тыс. нетрезвых водителей, а количество погибших в «пьяных» ДТП сократилось почти на треть. Хорошо зарекомендовала себя система видеофиксации нарушений, благодаря которой аварийность на дорогах снизилась на 51%.
В 54% аварий сотрудники Госавтоинспекции выявили плохие дорожные условия. Многие пешеходные переходы не освещаются, а на части дорог отсутствует разметка. Она полностью нанесена только на федеральных трассах. В муниципалитетах разметка присутствует на 61% дорог.