С начала года южноуральцы потратили 1 млрд на штрафы ГИБДД

Источник: РИА "Новости"

За 9 месяцев 2017 года в бюджет Челябинской области поступило более 1 млрд рублей штрафов ГИБДД, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на начальника областной Госавтоинспекции Андрея Мурыгина.

Количество ДТП за это время увеличилось на 6%, при этом смертность в авариях сократилась на 8%. Южноуральцы обычно погибают при лобовых столкновениях и наездах на пешеходов. Главными факторами автомобильных аварий в ГИБДД считают низкое правосознание граждан и игнорирование правил безопасности дорожного движения.

В 2017 году было выявлено 16 тыс. нетрезвых водителей, а количество погибших в «пьяных» ДТП сократилось почти на треть. Хорошо зарекомендовала себя система видеофиксации нарушений, благодаря которой аварийность на дорогах снизилась на 51%.