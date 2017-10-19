В Омске отменяют приемные семьи для инвалидов

Так, по словам Куприянова, предлагается внести изменения в постановление об установлении ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за пожилыми гражданами, инвалидами и совершеннолетними недееспособными гражданами.

В частности, как отметил министр, предлагается прекратить создание приемных семей для совершеннолетних недееспособных омичей. Куприянов подчеркнул, что потребность в семьях для инвалидов остро стояла в 2013 году. Тогда и были созданы 100 приемных семей, сейчас их осталось только 17.