В Омске отменяют приемные семьи для инвалидов
В областном правительстве 19 октября проходит первое заседание кабмина под председательством врио губернатора Александра Буркова.
В областном правительстве 19 октября проходит первое заседание кабмина под председательством врио губернатора Александра Буркова.
С блоком вопросов перед новым руководителем выступил глава регионального Минсоцтруда Владимир Куприянов.
Так, по словам Куприянова, предлагается внести изменения в постановление об установлении ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за пожилыми гражданами, инвалидами и совершеннолетними недееспособными гражданами.
В частности, как отметил министр, предлагается прекратить создание приемных семей для совершеннолетних недееспособных омичей. Куприянов подчеркнул, что потребность в семьях для инвалидов остро стояла в 2013 году. Тогда и были созданы 100 приемных семей, сейчас их осталось только 17.
Недееспособные жители области, достигшие совершеннолетия, сейчас содержатся преимущественно в психоневрологических диспансерах.