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14:22 (мск), источник: СуперОмск

В Омске отменяют приемные семьи для инвалидов

В областном правительстве 19 октября проходит первое заседание кабмина под председательством врио губернатора Александра Буркова.

Источник: AP 2017

С блоком вопросов перед новым руководителем выступил глава регионального Минсоцтруда Владимир Куприянов.

Так, по словам Куприянова, предлагается внести изменения в постановление об установлении ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за пожилыми гражданами, инвалидами и совершеннолетними недееспособными гражданами.

В частности, как отметил министр, предлагается прекратить создание приемных семей для совершеннолетних недееспособных омичей. Куприянов подчеркнул, что потребность в семьях для инвалидов остро стояла в 2013 году. Тогда и были созданы 100 приемных семей, сейчас их осталось только 17.

Недееспособные жители области, достигшие совершеннолетия, сейчас содержатся преимущественно в психоневрологических диспансерах.

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