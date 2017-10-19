На столицу Башкирии обрушился мощный ливень с градом

В центре города, на пересечении улиц Кирова и Пархоменко, потоками воды затопило проезжую часть. Горожане искали способы перейти дорогу так, чтобы окончательно не вымокнуть. Уфимцы искали спасение под козырьками зданий, прятались на остановках. Хватило нескольких минут, чтобы вымокнуть до нитки. Через час город озарило солнце, как будто дождя и не было.