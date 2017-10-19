Движение машин по Садовому мосту в Краснодаре планируют открыть в середине декабря

Во время рабочего объезда мэр Краснодара Евгений Первышов поставил задачу перед подрядчиком к середине декабря открыть три полосы по правой стороне моста. С середины ноября на путепроводе должны восстановить движение трамваев.

Глава города отметил, что работы ведутся в жестком графике, но сейчас нужно сделать максимальное усиление, которое не будет в ущерб качеству.

Сейчас на мосту идет финальный этап переустройства трамвайных путей. К 25 октября подготовят основания нескольких пролетов, затем сотрудники КТТУ займутся укладкой трамвайного полотна. После этого между путями установят опоры и смонтируют контактную сеть.

Со стороны улицы Промышленной полностью завершена установка бордюрных блоков вдоль трамвайных путей, со стороны улицы МОПРа — на 80%.

Ремонт путепровода идет круглосуточно, в нем ежедневно задействованы 20 единиц техники, а также 80 человек в дневную смену и 40 — в ночную, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Строители рассказали, что на 2 из 180 железобетонных балок были глубокие трещины и ржавая арматура, что говорит о своевременности ремонта.

Как сообщали Юга.ру, 15 августа дорогу по улице Садовой от Промышленной в сторону МОПРа закрыли для движения машин, а 11 сентября полностью перекрыли движение трамваев.