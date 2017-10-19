Движение машин по Садовому мосту в Краснодаре планируют открыть в середине декабря
В Краснодаре движение транспорта на Садовом мосту в одну из сторон планируют открыть в декабре 2017 года.
В Краснодаре движение транспорта на Садовом мосту в одну из сторон планируют открыть в декабре 2017 года.
Во время рабочего объезда мэр Краснодара Евгений Первышов поставил задачу перед подрядчиком к середине декабря открыть три полосы по правой стороне моста. С середины ноября на путепроводе должны восстановить движение трамваев.
Сейчас на мосту идет финальный этап переустройства трамвайных путей. К 25 октября подготовят основания нескольких пролетов, затем сотрудники КТТУ займутся укладкой трамвайного полотна. После этого между путями установят опоры и смонтируют контактную сеть.
Со стороны улицы Промышленной полностью завершена установка бордюрных блоков вдоль трамвайных путей, со стороны улицы МОПРа — на 80%.
Ремонт путепровода идет круглосуточно, в нем ежедневно задействованы 20 единиц техники, а также 80 человек в дневную смену и 40 — в ночную, передает
Строители рассказали, что на 2 из 180 железобетонных балок были глубокие трещины и ржавая арматура, что говорит о своевременности ремонта.
Как сообщали Юга.ру, 15 августа дорогу по улице Садовой от Промышленной в сторону МОПРа закрыли для движения машин, а 11 сентября полностью перекрыли движение трамваев.
Евгений Первышов призвал подрядчика открыть движение электротранспорта в срок, то есть 11 ноября.