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14:32 (мск), источник: РИАЦ

В Кировском районе Волгограда в следующем году откроют новый детский сад

Социальный объект застройки в жилом комплексе «Санаторный» Кировского района Волгограда проинспектировали представители профильного ведомства и администрации Волгограда.

Источник: РИАЦ

В настоящее время работы ведутся строго по графику и уже в сентябре 2018 года 260 детей смогут пойти в новое дошкольное образовательное учреждение.

Работы на объекте ведутся в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище». Напомним, что в этом году между Министерством строительства Российской Федерации и администрацией Волгоградской области было заключено соглашение об участии в этой программе. По ее условиям Волгоградской области был выделен транш в объеме 570 млн рублей на строительство социальных объектов в жилых микрорайонах комплексной жилой застройкой. Администрация Волгоградской области приняла на себя обязательства обеспечить строительство трех детских садов и трех внутриквартальных дорог. Отметим, что комплексное развитие территорий является одним из приоритетов долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым.

— Сегодняшние темпы строительства детского сада в ЖК «Санаторный» не вызывают опасений: работы ведутся строго по графику, — отметила председатель комитета строительства Волгоградской области Светлана Кузнецова. — На сегодняшний день работы ведутся на уровне третьего этажа. В этом году поставлена задача обеспечить возведение здания с обустройством кровли и закончить основные работы по прокладке наружных коммуникаций. А уже в следующем году стоит задача обеспечить полный комплекс работ по отделке здания. При этом уже сейчас отделочные работы ведутся на уровне второго этажа. Параллельная работа обеспечит сдачу объекта в установленные сроки — до сентября 2018 года.

Это первый социальный объект, предусмотренный проектом планировки жилого микрорайона. Его стоимость составляет 207 млн рублей. В этом году необходимо освоить 169 млн рублей. Позже здесь планируется строительство еще одного детского сада и двух школ.

— Подрядчик начал работу 19 августа, и мы видим, как продвинулось строительство. На площадке работает порядка ста человек ежедневно с продленным днем, чтобы успеть закончить всю работу в срок, — добавил первый заместитель главы администрации Волгограда Владимир Сидоренко. — Детский сад строится по проекту уже возведенного социального объекта в Ворошиловском районе. Он строится из местного материала и будет энергоэффективен.

Как подчеркнули в региональном комитете строительства, этот социальный объект крайне необходим в этом жилом комплексе.

— На сегодняшний день здесь возведено 18 малоэтажных жилых домов. В этом году еще будет завершено строительство многоподъездного 10-этажного дома, двух 16-этажных домов и двух шестиэтажек. Этот микрорайон соответствует всем требованиям и стандартам, которые предъявляются к критериям формирования комфортной городской среды, — подчеркнула Светлана Кузнецова.

О значимости постройки детского сада отзываются и сами жители микрорайона.

— Мы переехали в этот микрорайон несколько лет назад и жили в самом первом построенном здесь доме. Сейчас у нас семья расширилась, родился ребенок, и мы решили купить квартиру большего размера. Уезжать из района не захотели, и одной из причин стало строительство детского сада. В следующем году моему ребенку идти в садик, и мы надеемся попасть в тот, который строится рядом, — рассказала житель Кировского района Елена Хроменкова.

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