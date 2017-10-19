Первый футбольный матч на стадионе «Нижний Новгород» запланирован на 15 апреля 2018 года

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, это будет тестовый матч с участием нижегородского футбольного клуба «Олимпиец». По словам заместителя губернатора региона Дмитрия Сватковского, тестовый матч является частью программы по подготовке чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018). Он сообщил, что всего в программе запланировано 126 мероприятий и строительство около 50 объектов.

«Приятная новость, что построенная спортивная база на Бору включена в официальный каталог для презентации всем командам-участницам чемпионата мира. На сегодняшний день мы выполняем все взятые на себя обязательства, многие объекты будут вводиться в эксплуатацию в конце этого года. После этого начнется самое главное — операционная деятельность. Ключевым здесь является проведение тестовых мероприятий на стадионе», — сказал Сватковский.

По данным пресс-службы, 19 октября временная комиссия Совета федерации РФ ознакомилась с подготовкой объектов для ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.