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18:15 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Первый футбольный матч на стадионе «Нижний Новгород» запланирован на 15 апреля 2018 года

Первый футбольный матч на строящемся стадионе «Нижний Новгород» запланирован на 15 апреля 2018 года. Об этом пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщила 19 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, это будет тестовый матч с участием нижегородского футбольного клуба «Олимпиец». По словам заместителя губернатора региона Дмитрия Сватковского, тестовый матч является частью программы по подготовке чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018). Он сообщил, что всего в программе запланировано 126 мероприятий и строительство около 50 объектов.

«Приятная новость, что построенная спортивная база на Бору включена в официальный каталог для презентации всем командам-участницам чемпионата мира. На сегодняшний день мы выполняем все взятые на себя обязательства, многие объекты будут вводиться в эксплуатацию в конце этого года. После этого начнется самое главное — операционная деятельность. Ключевым здесь является проведение тестовых мероприятий на стадионе», — сказал Сватковский.

По данным пресс-службы, 19 октября временная комиссия Совета федерации РФ ознакомилась с подготовкой объектов для ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля — одна восьмая финала, 6 июля — четвертьфинал. Строительство стадиона в Нижнем Новгороде планируется завершить до конца 2017 года.

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