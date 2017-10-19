Первый футбольный матч на стадионе «Нижний Новгород» запланирован на 15 апреля 2018 года
Первый футбольный матч на строящемся стадионе «Нижний Новгород» запланирован на 15 апреля 2018 года. Об этом
Первый футбольный матч на строящемся стадионе «Нижний Новгород» запланирован на 15 апреля 2018 года. Об этом
Согласно информации, это будет тестовый матч с участием нижегородского футбольного клуба «Олимпиец». По словам заместителя губернатора региона Дмитрия Сватковского, тестовый матч является частью программы по подготовке чемпионату мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018). Он сообщил, что всего в программе запланировано 126 мероприятий и строительство около 50 объектов.
«Приятная новость, что построенная спортивная база на Бору включена в официальный каталог для презентации всем
По данным
Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве,