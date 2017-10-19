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15:43 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирском театре рассказали, когда Кехман уйдет в отставку

НОВОСИБИРСК, 19 окт — РИА Новости. Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман в декабре официально уйдет в отставку, его обязанности будет исполнять главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев, сообщил РИА Новости в четверг заместитель генерального директора театра по маркетингу Артем Пухальский.

Источник: РИА Новости

«Все стороны договорились о том, что Владимир Абрамович (Кехман) 20 ноября выходит на работу, передает дела, пишет заявление на увольнение и последним днем его работы будет 3 декабря. В этот день состоится грандиозный гала-концерт, который мы давно готовили в подарок новосибирской публике», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время «по поручению министра культуры РФ» обязанности генерального директора театра исполняет главный режиссер Вячеслав Стародубцев. Ему же Владимир Кехман и передаст дела.

Представитель театра сообщил, что в гала-концерте, который будет состоять из двух действий, примут участие звезды мировой оперы, в частности, Вероника Джиоева и Рене Папе (Германия), а также два солиста театра.

В начале сентября министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников сообщал журналистам, что Владимир Кехман находится в отпуске, а решение о назначении нового гендиректора театра оперы и балета ожидают от Минкульутры РФ «в ближайшее время». По его словам оно должно было состояться до 1 сентября, но этого не произошло. В пресс-службе Минкультуры РФ 6 сентября сообщили, что Кехман продолжает свою работу в должности генерального директора театра и трудовой договор с ним не расторгнут.

Кехман занял пост главы Новосибирского театра оперы и балета, который переименовал в НОВАТ, в марте 2015 года. Ранее руководителем театра был Борис Мездрич, уволенный в связи с постановкой оперы Вагнера «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина. «Тангейзер» вызвал общественное обсуждение после заявления митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, который сказал, что в опере не по назначению используется церковная символика.

Глава Минкультуры Владимир Мединский в августе сообщал, что министерство определится с кандидатурой на пост директора Новосибирского театра оперы и балета вместо ушедшего Владимира Кехмана «после каникул». Ранее в июле Мединский заявлял, что Кехман покинет театр, а на его место будут рассматриваться несколько кандидатур. В Минкультуры сообщали, что Кехман покинет свой пост в связи с ведущимся против него делом о банкротстве.

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