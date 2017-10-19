В Крыму планируется создать молодежный интернет-телеканал
Проект будет реализован в случае получения президентского гранта.
Проект будет реализован в случае получения президентского гранта.
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Молодежный
Сейчас в рамках создания Молодежного информационного пространства Крыма создано сетевое издание «Молодежная Республика Крым» — информационный ресурс, который содержит молодежные новости в виде текстовых статей и
«Планируется отделение
По его словам, также в рамках проекта предполагается проведение образовательных мероприятий в области гражданской журналистики на постоянной основе.
«Это различные
Крымские журналисты в составе делегации из республики освещают деятельность фестиваля в Сочи.
«Освещаем и информационно поддерживаем и нашу делегацию крымчан, которая находится в Сочи. Это 150 человек: 50 волонтеров и 100 участников», — отметил Бухаров.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный
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