В Крыму планируется создать молодежный интернет-телеканал

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Молодежный интернет-телеканал планируется создать в Крыму в случае получения гранта президента РФ. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС президент межрегиональной общественной организации «Крымволонтер», первый заместитель главного редактора «Молодежной газеты Республики Крым» Матвей Бухаров.

Сейчас в рамках создания Молодежного информационного пространства Крыма создано сетевое издание «Молодежная Республика Крым» — информационный ресурс, который содержит молодежные новости в виде текстовых статей и видео-сюжетов и профильных телепередач.

«Планируется отделение видео-контента под интернет-телеканал “Крым молодежный” на отдельном сайте, проект подан в последнюю волну на получение президентского гранта и в случае победы будет реализован», — сказал Бухаров на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

По его словам, также в рамках проекта предполагается проведение образовательных мероприятий в области гражданской журналистики на постоянной основе.

«Это различные мастер-классы, семинары и лекции от ведущих журналистов республики, приглашенных гостей», — уточнил он.

Крымские журналисты в составе делегации из республики освещают деятельность фестиваля в Сочи.

«Освещаем и информационно поддерживаем и нашу делегацию крымчан, которая находится в Сочи. Это 150 человек: 50 волонтеров и 100 участников», — отметил Бухаров.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.