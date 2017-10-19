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16:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Реконструкцию Маратовской развязки в Иркутске продолжат в 2018 году

В этом году в Иркутске отремонтировано 26,78 км объектов. В 2018 году планируется в рамках программы отремонтировать 32 км дорог.

Источник: IrkutskMedia.ru

Работы по реконструкции Маратовского кольца в Иркутске планируют продолжить в следующем году. Проект будет реализован в два этапа. Об этом сказал заместитель председателя комитета городского обустройства — начальник департамента дорожной деятельности администрации города Руслан Батраченко на пресс-конференции по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Иркутской агломерации сегодня, 19 октября, сообщает ИА IrkutskMedia.

В 2017 году в рамках программы Иркутску было выделено 781 млн рублей. Основные контракты были запущены с мая месяца. В целом на 29-ти участках работы выполнены на 99%.

«Также мы выполнили реконструкцию Покровской развязки. В этом году в рамках программы мы завершили Маратовскую развязку. Сделали дополнительные съезды, удлинили кольцо, тем самым оптимизировали движение, разгрузили улицу Рабочую. Наполняемость кольца стала больше. Пропускная способность увеличена на 30%. В следующем году мы планируем Маратовскую развязку завершить. Работы разбить также на два этапа. Сейчас, если посмотреть на карты, развязка напоминает “бутылочку”. Кольцо немного подрежем, а по бокам расширим, чтобы проезд был более безопасным», — сказал Руслан Батраченко.

Кроме того, в этом году было запланировано строительство семи светофорных объектов. Пять уже готовы. Осталось установить светофоры на перекрестках улиц Лыткина-Депутатская и Баррикад-Братская.

В этом году в Иркутске отремонтировано 26,78 км объектов. В 2018 году планируется в рамках программы отремонтировать 32 км дорог. До конца года эти проекты будут готовы. Власти планируют создать рабочую группу, чтобы учесть все пожелания. В 2017—2018 году главная задача — привести дороги в нормативное состояние, а в 2019 году акцент будет сделан на развязки, строительство дорог и разгрузку транспортной сети.

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