Реконструкцию Маратовской развязки в Иркутске продолжат в 2018 году

Источник: IrkutskMedia.ru

Работы по реконструкции Маратовского кольца в Иркутске планируют продолжить в следующем году. Проект будет реализован в два этапа. Об этом сказал заместитель председателя комитета городского обустройства — начальник департамента дорожной деятельности администрации города Руслан Батраченко на пресс-конференции по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Иркутской агломерации сегодня, 19 октября, сообщает ИА IrkutskMedia.

В 2017 году в рамках программы Иркутску было выделено 781 млн рублей. Основные контракты были запущены с мая месяца. В целом на 29-ти участках работы выполнены на 99%.

«Также мы выполнили реконструкцию Покровской развязки. В этом году в рамках программы мы завершили Маратовскую развязку. Сделали дополнительные съезды, удлинили кольцо, тем самым оптимизировали движение, разгрузили улицу Рабочую. Наполняемость кольца стала больше. Пропускная способность увеличена на 30%. В следующем году мы планируем Маратовскую развязку завершить. Работы разбить также на два этапа. Сейчас, если посмотреть на карты, развязка напоминает “бутылочку”. Кольцо немного подрежем, а по бокам расширим, чтобы проезд был более безопасным», — сказал Руслан Батраченко.

Кроме того, в этом году было запланировано строительство семи светофорных объектов. Пять уже готовы. Осталось установить светофоры на перекрестках улиц Лыткина-Депутатская и Баррикад-Братская.