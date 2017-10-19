Больницы Воронежской области получат 10 машин «скорой» в октябре 2017 года
До 2018 года в районные медучреждения поступит еще 19 автомобилей.
До 2018 года в районные медучреждения поступит еще 19 автомобилей.
Районные больницы Воронежской области получат десять санитарных автомобилей скорой помощи марки УАЗ, сообщили в
Новые машины «скорой» поступят в Павловскую, Верхнехавскую, Терновскую, Петропавловскую, Калачеевскую, Новохоперскую и Кантемировскую районные больницы. Богучарская, Бутурлиновская и Грибановская больницы уже получили машины. Автомобили прошли техническую проверку и оформление документов.
До конца 2017 года больницы в районах области получат еще 19 санитарных машин. Все 29 УАЗов приобрели за счет областного бюджета в рамках госпрограммы Воронежской области «Развитие здравоохранения».