Больницы Воронежской области получат 10 машин «скорой» в октябре 2017 года

Источник: РИА "Воронеж"

Районные больницы Воронежской области получат десять санитарных автомобилей скорой помощи марки УАЗ, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения в четверг, 19 октября. Поступление новых автомобилей ожидается с 16 по 20 октября.

Новые машины «скорой» поступят в Павловскую, Верхнехавскую, Терновскую, Петропавловскую, Калачеевскую, Новохоперскую и Кантемировскую районные больницы. Богучарская, Бутурлиновская и Грибановская больницы уже получили машины. Автомобили прошли техническую проверку и оформление документов.