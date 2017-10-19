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15:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Больницы Воронежской области получат 10 машин «скорой» в октябре 2017 года

До 2018 года в районные медучреждения поступит еще 19 автомобилей.

Источник: РИА "Воронеж"

Районные больницы Воронежской области получат десять санитарных автомобилей скорой помощи марки УАЗ, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения в четверг, 19 октября. Поступление новых автомобилей ожидается с 16 по 20 октября.

Новые машины «скорой» поступят в Павловскую, Верхнехавскую, Терновскую, Петропавловскую, Калачеевскую, Новохоперскую и Кантемировскую районные больницы. Богучарская, Бутурлиновская и Грибановская больницы уже получили машины. Автомобили прошли техническую проверку и оформление документов.

До конца 2017 года больницы в районах области получат еще 19 санитарных машин. Все 29 УАЗов приобрели за счет областного бюджета в рамках госпрограммы Воронежской области «Развитие здравоохранения».

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