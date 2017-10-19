Мусин сделал замечание водителю жены за нарушения ПДД

«Так как встреча проходила в ЦОУ Астаны, сразу же попросил посмотреть в действии систему Сергек. Когда введя номер семейного транспорта увидел что есть пару зафиксированных нарушений, сразу же начал думать глубже. А каково же правовое поле? И начал задавать вопросы, которые наверное задаёт себе каждый. Насколько подтверждено что эти камеры действительно правильно фиксируют? На что получил бумаги подтверждающие прохождение поверки всей системы и каждой камеры! После того как были показаны все документы, понял что все серьёзно и отправил супруге информацию, для проведения профилактической беседы со своим водителем и, конечно же, оплаты», — написал он в Facebook. По его словам, также были обсуждены push-уведомления о штрафах через Телеграмм-бот. «Кстати, увидел ярых нарушителей, несколько шокирован тому что один человек может ездить под 120 всюду! 10 раз за один день камеры фиксируют его превышение. Люди давайте беречь друг друга! Самое удручающее, то что есть люди кто ездит на таких скоростях с детьми на переднем сидении. Предлагаю чтобы номера авто и фамилии владельцев таких именно ярых нарушителей опубликовывали в соцсетях! Цель же этих всех технологических новшеств не в том чтобы всю страну перештрафовать, а именно научить правильной аккуратной езде!», — заключил Мусин.