Мусин сделал замечание водителю жены за нарушения ПДД
Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин узнал о нарушениях ПДД, совершенных водителем жены.
Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин узнал о нарушениях ПДД, совершенных водителем жены.
Об этом он узнал на встрече в Центральном оперативном управлении Астаны, которая проходила в рамках проекта
«Так как встреча проходила в ЦОУ Астаны, сразу же попросил посмотреть в действии систему Сергек. Когда введя номер семейного транспорта увидел что есть пару зафиксированных нарушений, сразу же начал думать глубже. А каково же правовое поле? И начал задавать вопросы, которые наверное задаёт себе каждый. Насколько подтверждено что эти камеры действительно правильно фиксируют? На что получил бумаги подтверждающие прохождение поверки всей системы и каждой камеры! После того как были показаны все документы, понял что все серьёзно и отправил супруге информацию, для проведения профилактической беседы со своим водителем и, конечно же, оплаты», — написал он в Facebook. По его словам, также были обсуждены