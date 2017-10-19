Граффити «Планета Земля» нанесли на подпорную стенку метромоста в Нижнем Новгороде

Напомним, «Нижегородская федерация граффити» создает действует с 2009 года. Среди её работ росписи на бетонном заборе в сквере на Черном пруду, верандах детских садов, фасаде дома № 20 по ул. Ковалихинская, граффити на фасаде жилого дома на ул. Касьянова, областная детская библиотека, детские библиотеки им. Зуева и им. Зайцева и др. В 2016 году реализация проекта была приурочена к чемпионату мира по футболу в 2018 году, на фасаде жилого дома № 21, корпус 1 на Казанском шоссе был изображен футболист.