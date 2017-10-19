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18:02 (мск), источник: НТА-Приволжье

Граффити «Планета Земля» нанесли на подпорную стенку метромоста в Нижнем Новгороде

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, 20 октября 2017 года в 14:00 состоится презентация рисунка граффити «Планета Земля», нанесенного на одну из подпорных стенок метромоста.

Источник: нижнийновгород.рф

Согласно информации, работа выполнена художниками региональной общественной организации «Нижегородская федерация граффити» в рамках реализации социального проекта «Эко граффити».

Напомним, «Нижегородская федерация граффити» создает действует с 2009 года. Среди её работ росписи на бетонном заборе в сквере на Черном пруду, верандах детских садов, фасаде дома № 20 по ул. Ковалихинская, граффити на фасаде жилого дома на ул. Касьянова, областная детская библиотека, детские библиотеки им. Зуева и им. Зайцева и др. В 2016 году реализация проекта была приурочена к чемпионату мира по футболу в 2018 году, на фасаде жилого дома № 21, корпус 1 на Казанском шоссе был изображен футболист.

Ранее сообщалось, что монументальное граффити на здании Выксунского металлургического завода претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

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