Петербуржцы экономят на еде, но ходят по ресторанам

С начала года горожане потратили на продукты питания 223,9 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 4,9% меньше, чем за тот же период годом ранее. В сентябре расходы составили 35,7 млрд рублей, что на 4,8% меньше сентября 2016 года.

Впрочем, ретейлеры неоднократно отмечали, что сокращение трат происходит в большей степени за счет скидок и промоакций, а не из-за снижения объемов потребления.

Траты на непродовольственные товары, напротив, выросли. С января по сентябрь жители Северной столицы купили их на сумму 631,2 млрд рублей, что на 6,8% больше показателей аналогичного периода 2016 года. В сентябре показатель составил 73,4 млрд рублей (+ 6,6%).

Оборот розничной торговли в целом в Северной столице вырос на 2,5% за девять месяцев до 955,1 млрд рублей. В сентябре рост составил 2,6% до 109,1 млрд рублей.