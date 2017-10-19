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18:14 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржцы экономят на еде, но ходят по ресторанам

Петербуржцы экономят на еде уже девять месяцев подряд, но не ограничивают себя в еде за пределами дома. Исследование опубликовал Петростат 19 октября.

С начала года горожане потратили на продукты питания 223,9 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 4,9% меньше, чем за тот же период годом ранее. В сентябре расходы составили 35,7 млрд рублей, что на 4,8% меньше сентября 2016 года.

Впрочем, ретейлеры неоднократно отмечали, что сокращение трат происходит в большей степени за счет скидок и промоакций, а не из-за снижения объемов потребления.

Траты на непродовольственные товары, напротив, выросли. С января по сентябрь жители Северной столицы купили их на сумму 631,2 млрд рублей, что на 6,8% больше показателей аналогичного периода 2016 года. В сентябре показатель составил 73,4 млрд рублей (+ 6,6%).

Оборот розничной торговли в целом в Северной столице вырос на 2,5% за девять месяцев до 955,1 млрд рублей. В сентябре рост составил 2,6% до 109,1 млрд рублей.

На походы по ресторанам петербуржцы в январе — сентябре потратили 52,9 млрд рублей (+3,7% к тому же периоду прошлого года). И только за сентябрь горожане оставили в заведениях общепита 6,4 млрд рублей (+3,6%).

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