Сельский глава в Омской области собрал из сельчан бригаду «дорожных феев»

Местные жители самостоятельно отремонтировали дорогу в деревне Новорождественка Муромцевского района. Муромцевское ДРСУ весь год исполняло областные и муниципальные заказы. Единственная улица Новорождественки в планах не значилась. И глава Костиковского сельского поселения, в состав которого входит деревня, призвал мужчин Новорождественки своими силами уложить на дороге грунт и щебёнку.

На призыв главы Виктора Сыроежкина откликнулось более десятка сельчан. Муромцевская районная газета «Знамя труда» по просьбе Сыроежкина перечислила их всех по именам. Мужчины на собственных тракторах и погрузчиках вывезли щебёнку на дорогу и разровняли. Грейдирование и горюче-смазочные материалы для частной техники профинансировала Костиковская администрация.