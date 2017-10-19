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14:52 (мск), источник: Om1.ru

Сельский глава в Омской области собрал из сельчан бригаду «дорожных феев»

Деревенские мужчины решили не ждать помощи от властей и привести дорогу в порядок своими силами.

Местные жители самостоятельно отремонтировали дорогу в деревне Новорождественка Муромцевского района. Муромцевское ДРСУ весь год исполняло областные и муниципальные заказы. Единственная улица Новорождественки в планах не значилась. И глава Костиковского сельского поселения, в состав которого входит деревня, призвал мужчин Новорождественки своими силами уложить на дороге грунт и щебёнку.

На призыв главы Виктора Сыроежкина откликнулось более десятка сельчан. Муромцевская районная газета «Знамя труда» по просьбе Сыроежкина перечислила их всех по именам. Мужчины на собственных тракторах и погрузчиках вывезли щебёнку на дорогу и разровняли. Грейдирование и горюче-смазочные материалы для частной техники профинансировала Костиковская администрация.

Также по просьбе Сыроежкина «Знамя труда» опубликовало имена сельчан, которые не захотели поучаствовать в ремонте дороги, хотя техника у них есть.

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