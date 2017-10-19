Сельский глава в Омской области собрал из сельчан бригаду «дорожных феев»
Деревенские мужчины решили не ждать помощи от властей и привести дорогу в порядок своими силами.
Деревенские мужчины решили не ждать помощи от властей и привести дорогу в порядок своими силами.
Местные жители самостоятельно отремонтировали дорогу в деревне Новорождественка Муромцевского района. Муромцевское ДРСУ весь год исполняло областные и муниципальные заказы. Единственная улица Новорождественки в планах не значилась. И глава Костиковского сельского поселения, в состав которого входит деревня, призвал мужчин Новорождественки своими силами уложить на дороге грунт и щебёнку.
На призыв главы Виктора Сыроежкина откликнулось более десятка сельчан. Муромцевская районная газета «Знамя труда» по просьбе Сыроежкина перечислила их всех по именам. Мужчины на собственных тракторах и погрузчиках вывезли щебёнку на дорогу и разровняли. Грейдирование и
Также по просьбе Сыроежкина «Знамя труда» опубликовало имена сельчан, которые не захотели поучаствовать в ремонте дороги, хотя техника у них есть.