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16:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани определили лучших водителей и кондукторов пассажирских автобусов

(Город Казань KZN.RU, 19 октября, Антон Ноздрин). В Казани завершился традиционный конкурс профессионального мастерства кондукторов и водителей автобусов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

9 команд автотранспортных предприятий города в составе водителя и кондуктора выявляли сильнейших на площадке перед Международным конноспортивным комплексом «Казань».

Водители соревновались в скоростном маневрировании и знании Правил дорожного движения. Кондукторы проходили тесты по культуре обслуживания пассажиров. Как рассказал заместитель председателя Комитета по транспорту города Николай Стукалов, соревнования прошли по стандартам «WorldSkills». Единственное отличие от стандартов международных соревнований заключается в отсутствии возрастного ценза участников.

Как отметил Н. Стукалов, конкурс профессионального мастерства направлен на повышение привлекательности работы водителя и кондуктора, совершенствования их навыков. Победители же отправятся на всероссийские соревнования. Отметим, что победитель прошлого года, водитель МУП ПАТП № 2 Андрей Митрофанов вместе со своим напарником Антоном Кирилловым заняли третье место на всероссийском конкурсе в Санкт-Петербурге. В этом году А. Митрофанов также стал участником городских соревнований и снова занял одно из призовых мест. Говоря о региональном конкурсе профессионального мастерства, водитель отметил, что «состав участников был сильным, конкуренция очень большая». «Приятно было участвовать в таком мероприятии», — поделился эмоциями Андрей Митрофанов.

По итогам городского конкурса первое место в номинации «Правила дорожного движения» занял водитель ООО «ИТЦ» Бахдийар Алиев. Лучшим среди водителей автобусов малой вместимости стал представитель ООО «Республиканский автовокзал» Ильгиз Ганиуллин. В личном зачете среди водителей автобусов большой вместимости победил Андрей Митрофанов. Среди кондукторов победа досталась сотруднице МУП «ПАТП № 2» Марине Гайнуллиной. Также были вручены награды самому молодому участнику (Антону Кириллову, МУП ПАТП № 2), самому опытному (Икромжону Каанатову, ООО «Байлык № 3»). Звание «Мисс кондуктор» по итогам конкурса присвоено Кристине Самойловой из МУП «ПАТП № 2».

В общем зачете победителем стала команда предприятия «ПАТП № 2». Второе место завоевало предприятие «ПАТП № 4». На третьей строчке — ООО «ИТЦ».

Победителей и призеров конкурса наградил председатель Комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков. Он поздравил участников с наступающим Днем работников автомобильного транспорта. А. Абдулхаков отметил, что победа в конкурсе вновь досталась коллективу ПАТП № 2 и призвал участников равняться на победителей.

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