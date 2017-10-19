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16:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев приглашают принять участие в акции «Посади свое дерево»

Акция «Посади свое дерево» пройдет 21 октября в Среднеахтубинском районе Волгоградской области около ерика Верблюд.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы, в мероприятии примут участие сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, УФСИН, а также дети с ограниченными возможностями и их родители. В ходе акции будут высажены саженцы клена татарского, дуба красного, яблони, груши, вишни по 50 штук каждой породы.

Мероприятие пройдет в 11:00. Поприсутствовать или принять участие в акции может любой желающий, позвонив по телефону +8−917−842−59−36 до 17:00 20 октября.

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