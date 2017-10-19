В Самарской области местами ожидается похолодание до -4°C

В пятницу, 20 октября, ночью преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится от +4 до -1 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит +3 … +8 °C. Ветер северо-западный 6−11 м/с.