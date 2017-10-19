Утверждены новые тарифы по оплате труда за ручной сбор хлопка
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Постановлением Кабинета Министров от 16 октября 2017 года утверждены новые тарифные ставки по оплате труда за ручной сбор хлопка и закупочные цены на
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Постановлением Кабинета Министров от 16 октября 2017 года утверждены новые тарифные ставки по оплате труда за ручной сбор хлопка и закупочные цены на
С 17 октября оплата за один килограмм собранного вручную
Сборщикам хлопка из Ташкентской области, а также Миришкорского, Нишонского, Косонского и Касбинского районов Кашкадарьинской области установлены надбавки в размере 100 сумов за каждый собранный килограмм
Поднялись и закупочные цены на
С 17 октября оплата за один килограмм собранного вручную