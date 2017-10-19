Утверждены новые тарифы по оплате труда за ручной сбор хлопка

Источник: Podrobno.uz

С 17 октября оплата за один килограмм собранного вручную хлопка-сырца увеличена до 700 сумов (на первом этапе составляла 450 сум., а с 1 октября 2017 года — 500 сум).

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Сборщикам хлопка из Ташкентской области, а также Миришкорского, Нишонского, Косонского и Касбинского районов Кашкадарьинской области установлены надбавки в размере 100 сумов за каждый собранный килограмм хлопка-сырца. Такие же надбавки применяются и для сборщиков Джизакской и Сырдарьинской областей.

Поднялись и закупочные цены на хлопок-сырец ручного и машинного сбора урожая 2017 года. Например, если по ценам утвержденным в сентябре 2017 года одна тонна длинноволокнистого хлопка-сырца первого класса стоила 3 млн.