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17:18 (мск), источник: Podrobno.uz

Утверждены новые тарифы по оплате труда за ручной сбор хлопка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Постановлением Кабинета Министров от 16 октября 2017 года утверждены новые тарифные ставки по оплате труда за ручной сбор хлопка и закупочные цены на хлопок-сырец, сообщает norma.uz.

Источник: Podrobno.uz

С 17 октября оплата за один килограмм собранного вручную хлопка-сырца увеличена до 700 сумов (на первом этапе составляла 450 сум., а с 1 октября 2017 года — 500 сум).

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Сборщикам хлопка из Ташкентской области, а также Миришкорского, Нишонского, Косонского и Касбинского районов Кашкадарьинской области установлены надбавки в размере 100 сумов за каждый собранный килограмм хлопка-сырца. Такие же надбавки применяются и для сборщиков Джизакской и Сырдарьинской областей.

Поднялись и закупочные цены на хлопок-сырец ручного и машинного сбора урожая 2017 года. Например, если по ценам утвержденным в сентябре 2017 года одна тонна длинноволокнистого хлопка-сырца первого класса стоила 3 млн.

С 17 октября оплата за один килограмм собранного вручную хлопка-сырца увеличена до 700 сумов (на первом этапе составляла 450 сум., то сейчас — 3 млн 352 тыс. сум. То есть в среднем цена на данный сорт хлопка выросла на 11,7%. А по сравнению с 2016 годом на 56,4%.

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 Утверждены новые тарифы по оплате труда за ручной сбор хлопка
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