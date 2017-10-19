На прокат «Матильды» решились несколько кинотеатров в районах Омской области

Фильм «Матильда» Алексея Учителя, от проката которого один за другим отказываются омские кинотеатры, как выяснилось, будет доступен жителям нескольких районных центров. Правда, его будут показывать только в модернизированных 3D-кинозалах, которых в области сейчас насчитывается около 13-ти. Там, где реконструкция еще не завершена, прокат не планируется.

— Показ кинофильма «Матильда» планируется в модернизированных кинотеатрах муниципальных районов Омской области, — приводит «Новый Омск» ответ регионального минкульта.

Отметим, на данный момент новые кинозалы работают в Тарском, Нововаршавском, Тюкалинском, Колосовском, Русско-Полянском, Таврическом и других районах. Всего модернизация сельских ДК должна охватить 29 райцентров. Вторая волна открытий кинозалов ожидается с октября до конца года.

В Омске предварительно на прокат скандального фильма о романе цесаревича Николая и балерины Матильды Кшесинской отважатся только четыре кинотеатра. На данный момент он указан в разделе «Скоро» в «Вавилоне», «Славе», «Атмосфере» и «Московском».

Главная новость по теме Омские кинотеатры «Маяковский» и «Кристалл» тоже хотят отказаться от проката «Матильды».