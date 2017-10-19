Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Лео Бокерия рассказал, что могло привести к смерти Марьянова
Секс сокращает жизнь
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Обнищали, прозрели: украинцы поняли почему Янукович не хотел в ЕС
СМИ: охранник больницы о причинах смерти Марьянова
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Последнее сообщение жене от Марьянова озвучила Толкалина в эфире
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
16:24 (мск), источник: Om1.ru

На прокат «Матильды» решились несколько кинотеатров в районах Омской области

Скандальный фильм смогут посмотреть жители районов, где открылись модернизированные кинозалы.

Фильм «Матильда» Алексея Учителя, от проката которого один за другим отказываются омские кинотеатры, как выяснилось, будет доступен жителям нескольких районных центров. Правда, его будут показывать только в модернизированных 3D-кинозалах, которых в области сейчас насчитывается около 13-ти. Там, где реконструкция еще не завершена, прокат не планируется.

— Показ кинофильма «Матильда» планируется в модернизированных кинотеатрах муниципальных районов Омской области, — приводит «Новый Омск» ответ регионального минкульта.

Отметим, на данный момент новые кинозалы работают в Тарском, Нововаршавском, Тюкалинском, Колосовском, Русско-Полянском, Таврическом и других районах. Всего модернизация сельских ДК должна охватить 29 райцентров. Вторая волна открытий кинозалов ожидается с октября до конца года.

В Омске предварительно на прокат скандального фильма о романе цесаревича Николая и балерины Матильды Кшесинской отважатся только четыре кинотеатра. На данный момент он указан в разделе «Скоро» в «Вавилоне», «Славе», «Атмосфере» и «Московском».

Главная новость по теме Омские кинотеатры «Маяковский» и «Кристалл» тоже хотят отказаться от проката «Матильды».

Ранее без объяснения причин показывать картину отказались «Атриум», «Рубин», «Континент» и «Космос», подконтрольные депутату Заксобрания Валерию Кокорину. Под сомнением показы в «Маяковском» и «Кристалле», где обещали определиться накануне премьеры.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бурков отчитался перед министрами о поездке в Москву: «Чтоб своя копеечка, но была»
К выбросу диоксида азота в Омске могут быть причастны не предприятия, а автомобили
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента в 2018 году
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности
Сечин назвал «сильно преувеличенными» слухи о «смерти» нефти
В Харькове задержали врезавшуюся в прохожих девушку на Lexus
Цирк с конями. Болельщики о поражении ЦСКА в Лиге чемпионов
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь