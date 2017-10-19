На прокат «Матильды» решились несколько кинотеатров в районах Омской области
Скандальный фильм смогут посмотреть жители районов, где открылись модернизированные кинозалы.
Скандальный фильм смогут посмотреть жители районов, где открылись модернизированные кинозалы.
Фильм «Матильда» Алексея Учителя, от проката которого один за другим отказываются омские кинотеатры, как выяснилось, будет доступен жителям нескольких районных центров. Правда, его будут показывать только в модернизированных 3D-кинозалах, которых в области сейчас насчитывается около 13-ти. Там, где реконструкция еще не завершена, прокат не планируется.
— Показ кинофильма «Матильда» планируется в модернизированных кинотеатрах муниципальных районов Омской области, — приводит «Новый Омск» ответ регионального минкульта.
Отметим, на данный момент новые кинозалы работают в Тарском, Нововаршавском, Тюкалинском, Колосовском,
В Омске предварительно на прокат скандального фильма о романе цесаревича Николая и балерины Матильды Кшесинской отважатся только четыре кинотеатра. На данный момент он указан в разделе «Скоро» в «Вавилоне», «Славе», «Атмосфере» и «Московском».
Главная новость по теме Омские кинотеатры «Маяковский» и «Кристалл» тоже хотят отказаться от проката «Матильды».
Ранее без объяснения причин показывать картину отказались «Атриум», «Рубин», «Континент» и «Космос», подконтрольные депутату Заксобрания Валерию Кокорину. Под сомнением показы в «Маяковском» и «Кристалле», где обещали определиться накануне премьеры.