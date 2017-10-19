ГИБДД устроит в Воронеже массовые проверки автомобилистов

Инспекторы будут смотреть за соблюдением ПДД и особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Полицейские напомнили, что тактика «сплошных проверок» предполагает остановку всех автомобилей без исключения на выбранном участке дороги. Если от водителя почувствуется запах алкоголя, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотиков.