ГИБДД устроит в Воронеже массовые проверки автомобилистов
ГИБДД в очередной раз проведёт массовые проверки автомобилистов в ночь на субботу, 21 августа.
ГИБДД в очередной раз проведёт массовые проверки автомобилистов в ночь на субботу, 21 августа.
Инспекторы будут смотреть за соблюдением ПДД и особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей, сообщила
Полицейские напомнили, что тактика «сплошных проверок» предполагает остановку всех автомобилей без исключения на выбранном участке дороги. Если от водителя почувствуется запах алкоголя, ему предложат пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотиков.
Правоохранители также напомнили, что о грубых нарушениях ПДД и замеченных нетрезвых автомобилистах можно круглосуточно сообщать по телефону 269 60 79.