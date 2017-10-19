В Самаре перенесут остановку возле ТЦ «Вива Лэнд»

Администрация Кировского района Самары пошла навстречу жителям и решила перенести остановку общественного транспорта возле ТЦ «Вива Лэнд» на проспекте Кирова. Ее сдвинут на несколько метров ближе к улице Вольской. На данный момент место под будущую остановку уже заасфальтировали и обустроили там лестницу и пандус. Предполагается, что перенос остановки позволит разгрузить перекресток Кирова — Победы.