Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Лео Бокерия рассказал, что могло привести к смерти Марьянова
Путин предложил россиянам платить за медицину
Путин: ЕС сам спровоцировал рост сепаратистских настроений
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
В России изменится валютное законодательство
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Последнее сообщение Марьянова жене трогает до слез - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
17:12 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре перенесут остановку возле ТЦ «Вива Лэнд»

Предполагается, что перенос остановки позволит разгрузить перекресток Кирова — Победы.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Кировского района Самары пошла навстречу жителям и решила перенести остановку общественного транспорта возле ТЦ «Вива Лэнд» на проспекте Кирова. Ее сдвинут на несколько метров ближе к улице Вольской. На данный момент место под будущую остановку уже заасфальтировали и обустроили там лестницу и пандус. Предполагается, что перенос остановки позволит разгрузить перекресток Кирова — Победы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента в 2018 году
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
В Харькове задержали врезавшуюся в прохожих девушку на Lexus
Греф назвал задачу Сбербанка на ближайшие 176 лет
Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности
Путин: Запад извлек основные выгоды из революции 1917 года
Суд арестовал замначальника управления ФСИН по делу о растрате
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь