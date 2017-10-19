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16:30 (мск), источник: РИА Крым

Самый точный прогноз погоды на выходные в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. В предстоящую субботу в Крыму будет еще тепло, а уже в воскресенье немного похолодает. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

Так, 21 октября температура воздуха днем составит +7…+12 градусов, днем — +17…+22. При этом в Симферополе будет немного теплее, чем в Севастополе: в крымской столице днем до +21, в городе-герое — +19. Сила западного ветра составит 6−11 м/с. В субботу будет переменная облачность, осадков не предвидится.

В воскресенье ночью столбики термометров на полуострове опустятся на один градус, а днем — на четыре. В то же время в Симферополе будет прохладнее, чем в Севастополе: до +16 в крымской столице днем и до +18 — в городе-герое. Ветер изменит свое направление на северо-восточное, а его скорость увеличится днем до 15 м/с. 22 октября сохранится переменная облачность, но днем местами пройдут дожди. Ухудшение погоды связано с прохождением холодного фронта с севера, пояснили синоптики.

Стоит отметить, что с начала недели в Крыму заметно потеплело: с понедельника столбики термометров поднялись на пять градусов — до +23. В пятницу синоптики также прогнозируют теплую погоду: днем до +18…+23. Однако обещают туман и умеренный ветер (6−11 м/с).

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