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17:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Оборудование пляжей в Воронежской области спасло 200 жизней за год

Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» подвела итоги благоустройства населенных пунктов в четверг, 19 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

На собрании присутствовали представители исполнительных органов государственной власти Воронежской области, территориальных органов федеральных органов власти, делегации муниципальных районов и городских округов.

— Сегодня обсуждается вопрос, как нам усилить авторитет органов исполнительной власти, чтобы муниципалитеты были не просто встроены в систему области, а задавали тон, чтобы мы принимали решения на уровне области, правильно расставляя акценты, выбирая те приоритеты, которые улучшают жизнь людей, — сказал, открывая собрание, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Глава региона напомнил, что уже третий год в области проходит конкурс проектов по территориальному общественному самоуправлению (ТОС). Всего за это время реализовали более 1,1 тыс. идей. Когда конкурс стартовал в 2015 году, на поддержку проектов ТОС из бюджета выделили 20 млн рублей, софинансирование граждан и предпринимателей составило 6 млн рублей. В 2017 году цифры это 120 млн рублей и 65 млн рублей соответственно.

Когда приезжаешь в село, приятно видеть, что люди своим участием создали сквер, сделали тротуар, восстановили объекты, связанные с историей населенного пункта. Важны встроенность людей в общее дело, понимание каждого человека, что он востребован и на что-то влияет.
Алексей Гордеев

Руководитель департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области Василий Тарасенко сообщил, что за последние пять лет в регионе отреставрировали более 370 захоронений времен Великой Отечественной войны из 485 известных. Привели в порядок также 60 из 109 воинских захоронений времен Гражданской войны. Памятные стелы установлены в семи населенных пунктах, отремонтированы более 20 военно-мемориальных объектов. Создано и реконструировано 175 парков, скверов, площадей и набережных.

— Сейчас в регионе около 100 официальных пляжей, а семь лет назад было около 20. Благоустроенные пляжи оборудованы современной инженерной и сервисной инфраструктурой. В качестве примера можно привести не только большие пляжи в Каменке и Боброве, но и сельские пляжи Калачеевского и Репьевского района, имеющие минимум оборудования, но отвечающие всем требованиям. На пляжах организованы дежурства спасателей, вода регулярно проверяется. Когда у нас было 20 пляжей, количество утонувших фиксировалось от 250 до 270 в год. В прошлом году в купальный сезон погибли 92 человека, в этом — 82. Ни одного несчастного случая не было на оборудованных пляжах! Всего за пять лет на благоустройство пляжей из областного бюджета было потрачено около 7 млн рублей, а спасается гипотетически 200 жизней в год, — отметил Василий Тарасенко.

В 2017 году Воронежская область получила на благоустройство территорий 450 млн рублей из федерального бюджета. Это позволило дополнительно к региональным программным мероприятиям благоустроить около 150 дворов и реконструировать 19 общественных территорий.

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