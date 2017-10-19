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16:24 (мск), источник: Интерфакс

Похолодание до минус пяти градусов ожидается в Свердловской области

Екатеринбург. 19 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует соблюдать правила безопасности в период прогнозируемой непогоды, сообщает пресс-служба регионального ведомства в четверг.

«По информации синоптиков, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, дождь, мокрый снег, понижение температуры до минус 5 градусов», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о возможном гололеде, налипании мокрого снега на провода, что может привести увеличению количества ДТП и к нарушению энергоснабжения.

Прогноз направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры.

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