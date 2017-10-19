Похолодание до минус пяти градусов ожидается в Свердловской области

«По информации синоптиков, в ближайшие дни в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, дождь, мокрый снег, понижение температуры до минус 5 градусов», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о возможном гололеде, налипании мокрого снега на провода, что может привести увеличению количества ДТП и к нарушению энергоснабжения.