С 20 октября в Казани временно закроется ул. Гагарина
(Город Казань KZN.RU, 19 октября). В Казани с 20 октября до 14 ноября будет поэтапно закрыта ул. Гагарина. Движение будет ограничено от дома № 47 до ул. Короленко.
(Город Казань KZN.RU, 19 октября). В Казани с 20 октября до 14 ноября будет поэтапно закрыта ул. Гагарина. Движение будет ограничено от дома № 47 до ул. Короленко.
Закрытие связано с ремонтом газопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.
Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.