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16:49 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 20 октября в Казани временно закроется ул. Гагарина

(Город Казань KZN.RU, 19 октября). В Казани с 20 октября до 14 ноября будет поэтапно закрыта ул. Гагарина. Движение будет ограничено от дома № 47 до ул. Короленко.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Закрытие связано с ремонтом газопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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