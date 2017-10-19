Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамада ответила на намерение Собчак идти в президенты
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
«Ему не понравилось»: Собчак о реакции Путина на ее выдвижение
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Последнее сообщение Марьянова жене трогает до слез - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
17:22 (мск), источник: Volga News

Толстолобика и стерляди в Волге станет больше

Сызранский НПЗ, дочернее общество НК «Роснефть», провел традиционную экологическую акцию по восполнению биоресурсов Волги. В Саратовское водохранилище в два этапа выпустили более 70 тысяч мальков рыбы.

Это не первая экологическая акция Сызранского НПЗ. Уменьшение влияния на окружающую среду — приоритет экологической политики Сызранского НПЗ. В период с 2010 по 2017 год предприятие выпустило в Саратовское водохранилище почти 300 тысяч мальков стерляди, толстолобика, белого амура и сазана.

В этом году водохранилище стало новым домом для 15 589 мальков стерляди и 55 836 мальков толстолобика. Эти виды рыб были выбраны для разведения не случайно. «Толстолобик поедает камыш, которым зарастают мелеющие и заиливающиеся реки. Это способствует развитию и других популяций рыб, например, плотвы, лежа, окуня, щуки и судака», — объясняет Сергей Карпов, руководитель федерации рыболовного спорта Сызрани, призер чемпионата мира 2017 г. по ловле спиннингом с лодок.

А стерлядь сегодня занесена в Красную книгу России. «Еще несколько лет назад она считалась обычным для Волги промысловым видом, — комментирует Сергей Козлов, консультант отдела охраны среды и обитания и воспроизводства ВБР Средневолжского территориального управления Росрыболовства. — Но в последнее время численность стерляди сократилась настолько, что она оказалась на грани вымирания».

К самой процедуре выпуска рыб экологи СНПЗ подошли очень тщательно. Перед отправкой под строжайшим контролем всю рыбу взвесили, а также провели строгий контроль температурного режима воды в Волге и в резервуаре. Процедура проходила под надзором специалистов Росрыболовства. По словам экологов АО «СНПЗ», молодь рыб быстро освоится и приживется на новом месте.

Несмотря на то что на всех водозаборах завода установлена современная система фильтрации, вместе с водой из Саратовского водохранилища в водозабор может попасть икра рыб, мальки и планктон. Поэтому предприятие ежегодно и проводит восполнение биоресурсов. Постоянное сохранение популяции на должном уровне — гарантия сохранения водного биобаланса экосистемы.

Кроме регулярного выпуска мальков, завод также заботится о сохранности водных ресурсов, реализуя программу модернизации оборудования, снижая количество выбросов в окружающую среду. Любое воздействие, которое затрагивает природную систему, обязательно возмещается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Стройкомпания "Новый город" стала фигурантом уголовного дела
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента в 2018 году
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
В Харькове задержали врезавшуюся в прохожих девушку на Lexus
Греф назвал задачу Сбербанка на ближайшие 176 лет
Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности
Путин: Запад извлек основные выгоды из революции 1917 года
Суд арестовал замначальника управления ФСИН по делу о растрате
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь