В Казани ожидается мокрый снег
20 октября в Казани ожидается облачная погода, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
20 октября в Казани ожидается облачная погода, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер
Минимальная температура воздуха ночью 0−2 градуса тепла.
Максимальная температура воздуха днем 3−5 градусов тепла.