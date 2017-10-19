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16:33 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани ожидается мокрый снег

20 октября в Казани ожидается облачная погода, днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

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Ветер северо-западный умеренный.

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Максимальная температура воздуха днем 3−5 градусов тепла.

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