Фильм о достопримечательностях Волгограда покажут на федеральном канале

Съемки фильма проводились в рамках конкурса «Лучший гид России», одним из победителей которого стал волгоградец Сергей Рябухин. За пять дней журналисты осмотрели мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, музей-заповедник «Старая Сарепта», Мемориально-исторический музей, Библиотеку имени М. Горького и другие. В фильме также можно будет увидеть знаменитый волгоградский транспорт — метротрам. При этом гиды телеканала «Моя планета» показали город с неожиданных ракурсов по пяти темам: любовь, легенды, лицо, открытия и секрет.

Отметим, что за последние три года регион значительно изменился, улучшив свою туристическую привлекательность. Так, в 2014 году началась реконструкция волгоградского аэропорта, что позволит к лету 2018 года — после завершения всех запланированных мероприятий — обслуживать дальнемагистральные воздушные суда и расширить географию полета.