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17:17 (мск), источник: РИАЦ

Фильм о достопримечательностях Волгограда покажут на федеральном канале

Съемочная группа первого российского познавательного телеканала «Моя планета» совместно с Русским географическим обществом готовят фильм о достопримечательностях Волгограда. Посмотреть его в эфире можно будет уже в декабре этого года.

Съемки фильма проводились в рамках конкурса «Лучший гид России», одним из победителей которого стал волгоградец Сергей Рябухин. За пять дней журналисты осмотрели мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, музей-заповедник «Старая Сарепта», Мемориально-исторический музей, Библиотеку имени М. Горького и другие. В фильме также можно будет увидеть знаменитый волгоградский транспорт — метротрам. При этом гиды телеканала «Моя планета» показали город с неожиданных ракурсов по пяти темам: любовь, легенды, лицо, открытия и секрет.

Отметим, что за последние три года регион значительно изменился, улучшив свою туристическую привлекательность. Так, в 2014 году началась реконструкция волгоградского аэропорта, что позволит к лету 2018 года — после завершения всех запланированных мероприятий — обслуживать дальнемагистральные воздушные суда и расширить географию полета.

Кроме того, ведется активное строительство и реконструкция инфраструктуры коллективных средств размещения, введены в строй новые гостиницы, проведена классификация объектов размещения туристов. Меняется и городская инфраструктура Волгограда, в частности, активно развивается культурно-патриотический центр на Мамаевом кургане, формируется зона активного отдыха вокруг главного спортивного объекта города — стадиона «Волгоград-Арена», ведется масштабная реконструкция Центрального парка культуры и отдыха, начал работу грандиозный парк «Россия — моя история» в пойме реки Царицы.

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