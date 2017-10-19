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17:14 (мск), источник: ivbg.ru

Таможенники Ленобласти не пустили в Россию 82 тонны фальшивой брендовой одежды

Крупную партию поддельной брендовой одежды родом из Китая не впустили на территорию России бдительные таможенники Северо-Западного федерального округа.

82 тонны фальшивых брендовых вещей из Китая изъяли сотрудники Северо-Западного таможенного управления и Балтийской таможни. Груз пытались ввезти на территорию России через Морской порт Петербурга под видом металлических труб и посуды. В общей сложности объем груза составлял несколько контейнеров, предназначавшихся для двух организаций.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

В конце сентября сотрудники УФСБ на Светогорском таможенном посту в Ленобласти провели задержание другого крупного груза с контрабандой, который пытались ввести в Россию в двух гружёных фурах. Тогда стоимость груза оценивалась в 2,5 млн евро, но, по словам источника ivbg.ru, она может вырасти в два раза.

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