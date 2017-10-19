Таможенники Ленобласти не пустили в Россию 82 тонны фальшивой брендовой одежды

82 тонны фальшивых брендовых вещей из Китая изъяли сотрудники Северо-Западного таможенного управления и Балтийской таможни. Груз пытались ввезти на территорию России через Морской порт Петербурга под видом металлических труб и посуды. В общей сложности объем груза составлял несколько контейнеров, предназначавшихся для двух организаций.

В конце сентября сотрудники УФСБ на Светогорском таможенном посту в Ленобласти провели задержание другого крупного груза с контрабандой, который пытались ввести в Россию в двух гружёных фурах. Тогда стоимость груза оценивалась в 2,5 млн евро, но, по словам источника ivbg.ru, она может вырасти в два раза.