Таможенники Ленобласти не пустили в Россию 82 тонны фальшивой брендовой одежды
Крупную партию поддельной брендовой одежды родом из Китая не впустили на территорию России бдительные таможенники
Крупную партию поддельной брендовой одежды родом из Китая не впустили на территорию России бдительные таможенники
82 тонны фальшивых брендовых вещей из Китая изъяли сотрудники
Возбуждено дело об административном правонарушении.
В конце сентября сотрудники УФСБ на Светогорском таможенном посту в Ленобласти провели задержание другого крупного груза с контрабандой, который пытались ввести в Россию в двух гружёных фурах. Тогда стоимость груза оценивалась в 2,5 млн евро, но, по словам источника ivbg.ru, она может вырасти в два раза.