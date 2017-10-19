В Казани вновь пройдет митинг против мусоросжигательного завода
21 октября в Казани состоится очередной экологический митинг против строительства мусоросжигательного завода и за раздельный сбор и переработку отходов.
21 октября в Казани состоится очередной экологический митинг против строительства мусоросжигательного завода и за раздельный сбор и переработку отходов.
Как сообщают организаторы, акция протеста состоится на площадке перед ЦКС «Московский» (бывший ДК Урицкого) в парке Урицкого. Начало в 15:00.
Напомним, в последний раз противники мусоросжигательного завода собирались 14 октября, тогда в акции приняли участие несколько сотен человек.
Напомним, мусоросжигательный завод