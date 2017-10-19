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17:10 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани вновь пройдет митинг против мусоросжигательного завода

21 октября в Казани состоится очередной экологический митинг против строительства мусоросжигательного завода и за раздельный сбор и переработку отходов.

Как сообщают организаторы, акция протеста состоится на площадке перед ЦКС «Московский» (бывший ДК Урицкого) в парке Урицкого. Начало в 15:00.

Напомним, в последний раз противники мусоросжигательного завода собирались 14 октября, тогда в акции приняли участие несколько сотен человек.

Напомним, мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года. Его точное место строительства не определено.

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