В Казани вновь пройдет митинг против мусоросжигательного завода

Как сообщают организаторы, акция протеста состоится на площадке перед ЦКС «Московский» (бывший ДК Урицкого) в парке Урицкого. Начало в 15:00.

Напомним, в последний раз противники мусоросжигательного завода собирались 14 октября, тогда в акции приняли участие несколько сотен человек.