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17:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев позвали на уборку заброшенных могил актеров

Горожанам предложили привести в порядок захоронения на Коминтерновском кладбище.

Воронежцам предложили почтить память городских актеров и деятелей искусства, устроив уборку на заброшенных могилах Коминтерновского кладбища в субботу, 21 октября. Сообщение о субботнике появилось в официальной группе Воронежского академического театра драмы в четверг, 19 октября. Актеры очистят захоронения более 20 воронежцев, связанных с театральной деятельностью. Желающих ждут у входа на кладбище в 10:00.

Волонтеров попросили по возможности принести с собой перчатки, мусорные мешки, секаторы, пилы или ножовки, грабельки, аккумуляторную «болгарку», смазку для петель WD-40. На некоторых заброшенных могилах стерлись надписи — для их восстановления могут понадобиться краска золотого цвета и тонкая кисточка. К могилам, находящимся в хорошем состоянии, горожане возложат цветы.

Во время субботника краевед Ольга Рудева расскажет волонтерам о жизни и творчестве актеров, художников, директоров театров. Многие из них работали в первом театре драмы имени Кольцова — первом театре Воронежа.

На Коминтерновском кладбище похоронены актеры Василий Флоринский, Елена Черная, Анатолий Пальмин, Римма Несмелова, Мария Шишлова, Иван Адарский, Розалия Данилевская, Римма Мануковская, Сергей Папов, Вера Рощина, театровед Зиновий Анчиполовский, художник и историк театра Николай Данилов.

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