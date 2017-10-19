Воронежцев позвали на уборку заброшенных могил актеров

Воронежцам предложили почтить память городских актеров и деятелей искусства, устроив уборку на заброшенных могилах Коминтерновского кладбища в субботу, 21 октября. Сообщение о субботнике появилось в официальной группе Воронежского академического театра драмы в четверг, 19 октября. Актеры очистят захоронения более 20 воронежцев, связанных с театральной деятельностью. Желающих ждут у входа на кладбище в 10:00.

Волонтеров попросили по возможности принести с собой перчатки, мусорные мешки, секаторы, пилы или ножовки, грабельки, аккумуляторную «болгарку», смазку для петель WD-40. На некоторых заброшенных могилах стерлись надписи — для их восстановления могут понадобиться краска золотого цвета и тонкая кисточка. К могилам, находящимся в хорошем состоянии, горожане возложат цветы.

Во время субботника краевед Ольга Рудева расскажет волонтерам о жизни и творчестве актеров, художников, директоров театров. Многие из них работали в первом театре драмы имени Кольцова — первом театре Воронежа.