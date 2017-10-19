Не менее 30 школ должна построить Иркутская область за три года

По его словам, во многих городах и районах школы и детские сады также требуют срочного ремонта. Депутаты направили в адрес губернатора письмо с предложением увеличить финансирование соответствующих статей расходов региональной казны. Проект закона «Об областном бюджете» на ближайшие три года должны внести в парламент не позднее 25 октября. Если просьба депутатского корпуса будет учтена, только на ремонт учреждений образования в следующем году удастся направить около миллиарда рублей. Регион обновит как минимум 20 детских садов и 50 школ.