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18:30 (мск), источник: Вести Иркутск

Не менее 30 школ должна построить Иркутская область за три года

Возведение тринадцати из них планируют начать уже в 2018-м. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Сергей Брилка по итогам поездок и встреч с жителями муниципалитетов Прибайкалья.

Источник: Вести Иркутск

По его словам, во многих городах и районах школы и детские сады также требуют срочного ремонта. Депутаты направили в адрес губернатора письмо с предложением увеличить финансирование соответствующих статей расходов региональной казны. Проект закона «Об областном бюджете» на ближайшие три года должны внести в парламент не позднее 25 октября. Если просьба депутатского корпуса будет учтена, только на ремонт учреждений образования в следующем году удастся направить около миллиарда рублей. Регион обновит как минимум 20 детских садов и 50 школ.

— Причём капитальный ремонт этих школ должен сопровождаться полной заменой оборудования — это школьные парты, столы, доски, стулья. И технологическое оборудование, которое обеспечивает питание ребятишкам — это пищеблоки. И спортивные залы, — говорит председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка.

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