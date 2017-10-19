Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамада ответила на намерение Собчак идти в президенты
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Путин: ЕС сам спровоцировал рост сепаратистских настроений
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Последнее сообщение Марьянова жене трогает до слез - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
17:22 (мск), источник: "Российская газета"

Писатель Анна Матвеева выступила в Сочи с лекцией

На площадке 19-го ВФМСпод названием «Литература будущего» перед гостями и участниками выступила известный писатель, автор 16-ти книг, финалист премии «Большая книга» Анна Матвеева.

Лекция была посвящена взаимодействию литературы и журналистики, тому, мешают или помогают документальные факты работать над художественными произведениями.

Спикер знала, о чем говорит — сама она окончила факультет журналистики. Анна Матвеева рассказала, в частности, о том, как писала одну из самых известных своих книг «Перевал Дятлова»: «Я осознавала, что мне в руки попался уникальный материал, и с апломбом, свойственным молодым людям, не боялась, что я с ним не справлюсь. Потом это проходит. Самоуверенность молодого неопытного литератора могла со мной сыграть злую шутку, но, к счастью, этого не произошло».

Далее писатель рассказала историю группы Дятлова. Большинство слушателей узнали о ней впервые. Несмотря на то, что о перевале Дятлова снято уже несколько фильмов. Книга Анны Матвеевой пользуется большой популярностью, тем интереснее было узнать — какие именно документы попали к ней в руки во время работы над книгой, с кем из родственников героев она встречалась. Писательница работала тщательно, изучая даже дневники. В итоге книга выдержала пять переизданий. И к Анне Матвеевой до сих пор обращаются читатели даже из-за рубежа.

Многие слушатели, именно благодаря Анне Матвеевой, узнали разницу между литературой «фикшн» и «нон-фикшн». А писатель рассказала, что после книги «Перевал Дятлова» у нее было еще два опыта работы с документами — когда она писала роман «Небеса» и сборник эссе — «Горожане». «Работа писателя это и есть цитирование: жизни, ситуаций, мыслей…», — окончила эту часть выступления автор. Затем — рассказала о том, что работает над новым романом, который называется «Каждые сто лет». А далее — прочитала отрывок из книги «Перевал Дятлова». Завтра в литературной зоне фестиваля будет проходить акция «Народное сочинение», где каждый желающих сможет написать эссе на одну из трех предложенных тем. Писатель Анна Матвеева станет одной из ведущих акции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сети найдена простейшая программа для ограбления банкоматов
Видео: Киев удивил ДНР листовками с фото главы Пентагона
Путин подписал указ о снижении зарплаты президента в 2018 году
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
В Харькове задержали врезавшуюся в прохожих девушку на Lexus
Греф назвал задачу Сбербанка на ближайшие 176 лет
Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности
Путин: Запад извлек основные выгоды из революции 1917 года
Суд арестовал замначальника управления ФСИН по делу о растрате
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь