Писатель Анна Матвеева выступила в Сочи с лекцией

Лекция была посвящена взаимодействию литературы и журналистики, тому, мешают или помогают документальные факты работать над художественными произведениями.

Спикер знала, о чем говорит — сама она окончила факультет журналистики. Анна Матвеева рассказала, в частности, о том, как писала одну из самых известных своих книг «Перевал Дятлова»: «Я осознавала, что мне в руки попался уникальный материал, и с апломбом, свойственным молодым людям, не боялась, что я с ним не справлюсь. Потом это проходит. Самоуверенность молодого неопытного литератора могла со мной сыграть злую шутку, но, к счастью, этого не произошло».

Далее писатель рассказала историю группы Дятлова. Большинство слушателей узнали о ней впервые. Несмотря на то, что о перевале Дятлова снято уже несколько фильмов. Книга Анны Матвеевой пользуется большой популярностью, тем интереснее было узнать — какие именно документы попали к ней в руки во время работы над книгой, с кем из родственников героев она встречалась. Писательница работала тщательно, изучая даже дневники. В итоге книга выдержала пять переизданий. И к Анне Матвеевой до сих пор обращаются читатели даже из-за рубежа.