Писатель Анна Матвеева выступила в Сочи с лекцией
На площадке 19-го ВФМСпод названием «Литература будущего» перед гостями и участниками выступила известный писатель, автор 16-ти книг, финалист премии «Большая книга» Анна Матвеева.
На площадке 19-го ВФМСпод названием «Литература будущего» перед гостями и участниками выступила известный писатель, автор 16-ти книг, финалист премии «Большая книга» Анна Матвеева.
Лекция была посвящена взаимодействию литературы и журналистики, тому, мешают или помогают документальные факты работать над художественными произведениями.
Спикер знала, о чем говорит — сама она окончила факультет журналистики. Анна Матвеева рассказала, в частности, о том, как писала одну из самых известных своих книг «Перевал Дятлова»: «Я осознавала, что мне в руки попался уникальный материал, и с апломбом, свойственным молодым людям, не боялась, что я с ним не справлюсь. Потом это проходит. Самоуверенность молодого неопытного литератора могла со мной сыграть злую шутку, но, к счастью, этого не произошло».
Далее писатель рассказала историю группы Дятлова. Большинство слушателей узнали о ней впервые. Несмотря на то, что о перевале Дятлова снято уже несколько фильмов. Книга Анны Матвеевой пользуется большой популярностью, тем интереснее было узнать — какие именно документы попали к ней в руки во время работы над книгой, с кем из родственников героев она встречалась. Писательница работала тщательно, изучая даже дневники. В итоге книга выдержала пять переизданий. И к Анне Матвеевой до сих пор обращаются читатели даже
Многие слушатели, именно благодаря Анне Матвеевой, узнали разницу между литературой «фикшн» и «нон-фикшн». А писатель рассказала, что после книги «Перевал Дятлова» у нее было еще два опыта работы с документами — когда она писала роман «Небеса» и сборник эссе — «Горожане». «Работа писателя это и есть цитирование: жизни, ситуаций, мыслей…», — окончила эту часть выступления автор. Затем — рассказала о том, что работает над новым романом, который называется «Каждые сто лет». А далее — прочитала отрывок из книги «Перевал Дятлова». Завтра в литературной зоне фестиваля будет проходить акция «Народное сочинение», где каждый желающих сможет написать эссе на одну из трех предложенных тем. Писатель Анна Матвеева станет одной из ведущих акции.