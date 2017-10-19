В Воронеже благоустроят более 200 дворов в 2018 году

Источник: РИА "Воронеж"

— В будущем году мы планируем обустроить примерно такое же количество дворов, что и в этом, поскольку финансирование останется на том же уровне. Это значит, что не все желающие смогут войти в программу в 2018 году. Приоритет будет отдан тем жителям, которые уже подавали заявки на 2017 год, но не были включены в программу. И, конечно, в следующем году программа не прекращается, она продлена до 2022 года, — процитировала пресс-служба слова замруководителя управления ЖКХ Олега Дорохова.

На реализацию программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году область направит 543 млн рублей. Правительство РФ выделило Воронежской области 461 млн рублей, еще 82 млн рублей на эти цели предусмотрено в бюджете региона. В 2017 году в программу «Формирование современной городской среды» вошли 125 дворов, из них 71 уже принят межведомственной комиссией.

В перечень минимальных работ, утвержденных Минстроем России, в рамках благоустройства дворов многоквартирных домов входит создание пешеходных дорожек, установка уличного освещения, урн, лавочек и малых архитектурных форм. Спортплощадки и интерактивные зоны входят в перечень второстепенных работ. По общественно значимым местам решение о необходимости размещения тех или иных объектов будут принимать жители. В рамках программы также обустроят общественно значимые места.

Справка РИА «Воронеж»

В ноябре 2016 года на заседании Президиума совета при Президенте РФ был утвержден приоритетный проект «Формирование современной городской среды». Он предусматривает ежегодную реализацию с 2017 по 2022 год комплекса мероприятий по благоустройству как дворовых территорий, так и общественно значимых пространств.