Данила Багров из фильма «Брат» признан главным супергероем России
За киногероя Данилу Багрова отдали свои голоса 45% респондентов. Второе место, согласно данным опроса, занял Илья Муромец (13% голосов). Третье место досталось Глебу Жеглову.
За киногероя Данилу Багрова отдали свои голоса 45% респондентов. Второе место, согласно данным опроса, занял Илья Муромец (13% голосов). Третье место досталось Глебу Жеглову.
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный герой фильма «Брат» Данила Багров признан национальным супергероем России. Таковы результаты
За киногероя Данилу Багрова отдали свои голоса 45% респондентов. Второе место, согласно данным опроса, занял Илья Муромец (13% голосов). Третье место досталось Глебу Жеглову — главному герою советского фильма «Место встречи изменить нельзя», за него проголосовало 11% респондентов.
Соперниками Багрова были также Дядя Степа, Ольга Терентьева («Ольга»), Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), Сергей Глухарев («Глухарь») и другие.