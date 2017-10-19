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21:06 (мск), источник: БЕЛТА

Данила Багров из фильма «Брат» признан главным супергероем России

За киногероя Данилу Багрова отдали свои голоса 45% респондентов. Второе место, согласно данным опроса, занял Илья Муромец (13% голосов). Третье место досталось Глебу Жеглову.

Источник: БЕЛТА

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный герой фильма «Брат» Данила Багров признан национальным супергероем России. Таковы результаты онлайн-голосования, проведенного во время выставки средств безопасности «Интерполитех», сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

За киногероя Данилу Багрова отдали свои голоса 45% респондентов. Второе место, согласно данным опроса, занял Илья Муромец (13% голосов). Третье место досталось Глебу Жеглову — главному герою советского фильма «Место встречи изменить нельзя», за него проголосовало 11% респондентов.

Соперниками Багрова были также Дядя Степа, Ольга Терентьева («Ольга»), Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»), Сергей Глухарев («Глухарь») и другие.

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