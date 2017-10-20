В Воронеже появился новый театр, основанный при Фонде Константина Хабенского

Главной изюминкой нового театра стал, конечно, его актерский состав — это дети от 8 до 17 лет. Студия была основана еще в 2009 году, за это время молодой воронежский коллектив побывал на фестивалях в Казани, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. Этим летом ребята дебютировали в главном воронежском фестивале, «Платоновском». В другом известном местном фестивале, «МАРШАК», юные актеры участвовали уже дважды.