В Воронеже появился новый театр, основанный при Фонде Константина Хабенского

Главной изюминкой нового театра стал, конечно, его актерский состав — это дети от 8 до 17 лет. Студия была основана еще в 2009 году, за это время молодой воронежский коллектив побывал на фестивалях в Казани, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. Этим летом ребята дебютировали в главном воронежском фестивале, «Платоновском». В другом известном местном фестивале, «МАРШАК», юные актеры участвовали уже дважды.
Кстати, сам известный актер Константин Хабенский неоднократно отзывался о творчество молодых воронежских актеров с самой лучшей стороны и прочил им большое будущее. Идейный вдохновитель, как сообщает департамент культуры, внимательно следит за детельностью нового воронежского театра.
Дислоцироваться «Театральная 17» будет в Воронежском концертном зале, а их ближайший спектакль можно будет увидеть на фестивале «МАРШАК».