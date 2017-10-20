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09:11 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже появился новый театр, основанный при Фонде Константина Хабенского

Новый театр под названием «Театральная 17» открылся в Воронеже в этом октябре. До этого он существовал в формате студии творческого развития при благотворительном Фонде Константина Хабенского.

Главной изюминкой нового театра стал, конечно, его актерский состав — это дети от 8 до 17 лет. Студия была основана еще в 2009 году, за это время молодой воронежский коллектив побывал на фестивалях в Казани, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. Этим летом ребята дебютировали в главном воронежском фестивале, «Платоновском». В другом известном местном фестивале, «МАРШАК», юные актеры участвовали уже дважды.

Кстати, сам известный актер Константин Хабенский неоднократно отзывался о творчество молодых воронежских актеров с самой лучшей стороны и прочил им большое будущее. Идейный вдохновитель, как сообщает департамент культуры, внимательно следит за детельностью нового воронежского театра.

Дислоцироваться «Театральная 17» будет в Воронежском концертном зале, а их ближайший спектакль можно будет увидеть на фестивале «МАРШАК».

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